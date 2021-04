"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 13 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Si vous avez participé à ce tirage de l'Euromillions du mardi 13 avril, alors il temps de vous saisir de votre reçu. Avant de connaître tous les résultats de l'Euromillions, voici déjà le code My Million.

[Mis à jour le 13 avril 2021 à 20h49] Comme à chaque tirage de l'Euromillions, vous avez rempli et validé votre grille avec des rêves plein la tête et des étoiles dans les yeux. D'autant plus que ce mardi 13 avril, vous pouviez remporter jusqu'à 42 millions d'euros en trouvant les bons résultats de l'Euromillions. Alors, avez-vous été inspiré au moment de cocher vos numéros sur votre grille d'Euromillions ? Votre combinaison fétiche va-t-elle enfin porter ses fruits ? Pour le savoir, il faudra attendre que les résultats de l'Euromillions soit dévoilés ! Pour l'heure, il est temps de connaître le code My Million qui permettra peut-être à l'un d'entre vous de devenir millionnaire.

Le tirage de l'Euromillions du 13 avril 2021

PG 009 8337 (Centre-Val-de-Loire)

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante de l'Euromillions ? Alors, quels numéros allez-vous choisir pour le prochain tirage de l'Euromillions ? En la matière, plusieurs écoles s'affrontent pour remplir sa grille d'Euromillions : les partisans du hasard total et ceux qui misent sur leurs numéros fétiches, comme les dates d'anniversaires de leurs enfants ou leurs chiffres préférés. Quelle que soit la stratégie que vous adopterez, vous devez surtout valider votre grille d'Euromillions avant 20h15. Sinon, vos espoirs de trouver les bons résultats de l'Euromillions s'envoleront.