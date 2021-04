"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 16 avril 2021, en ligne"

RESULTATS EUROMILLIONS - Les résultats sont tombés ! Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 16 avril 2021proposait de remporter plus de 58 millions d'euros. Alors, êtes-vous l'heureux gagnant ?

[Mis à jour le vendredi 16 avril 2021 à 21h52] L'heure de vérité a sonné ! Alors, allez-vous devenir multimillionnaire ? Cela pourrait vous permettre de faire un achat immobilier complément fou, un tour du monde quand les pays auront à nouveau levé leurs frontières, ou bien le plein de shopping (en ligne bien sûr !). Une chose est sûre, tous ces rêves de grande vie sans fin de mois difficile donnent de l'espoir. Mais ce vendredi 16 avril 2021 est peut-être votre jour de chance ! Aujourd'hui, la Française des jeux (FDJ) présentait un jackpot s'élevant à près de 58 millions d'euros pour celui qui trouverait les bons résultats de l'Euromillions. Alors n'attendez plus, et découvrez enfin les résultats de ce nouveau tirage de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi 16 avril 2021 :

6 - 11 - 29 - 40 - 48 et les numéros étoile : 5 et 9

Code MyMillion : KU 471 4103

Les probabilités de remporter le jackpot Euromillions restent minimes. Selon la FDJ, seuls 8% des grilles jouées sont considérées comme gagnantes. La probabilité de remporter le plus gros gain de la loterie européenne est d'une sur 139 838 160. Peut-être avez-vous tout de même réussi à remporter le My Million, qui fait un heureux élu au moins à chaque tirage en France. Dans tous les cas, le 16 avril pourrait devenir votre jour de chance !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Et, 58 millions d'euros, ce n'est pas rien ! D'aucuns décideraient même de quitter leur travail avec cette somme. Et pour cause ! Un salarié moyen en France (1 789 € net/mois le salaire médian français, selon une étude de l'Insee de 2016) devrait travailler pendant 2 702 ans pour accumuler toute cette somme. Pour jouer au prochain tirage, il suffit de vous rendre chez votre buraliste, ou sur le site de la Française des jeux. Puis tentez votre chance en cochant sept numéros. Les cinq premiers sur une grille de 50 numéros, puis deux étoiles sur une grille de douze numéros. La grille coûte 2,50 euros, une somme dérisoire finalement face au gain espéré !