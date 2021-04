"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 17 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Samedi 17 avril 2021, le tirage du Loto mettait en jeu 3 millions d'euros. Avez-vous remporté ce jackpot ? Il est temps de découvrir les résultats.

[Mis à jour le 17 avril 2021 à 20h51] Le confinement continue pour les Français, avec une perspective de réouverture de certains lieux culturels et des terrasses pour la mi-mai. Quoi de mieux pour anticiper le retour à la vie normal que de mettre quelques millions d'euros de côté ? Le Loto du 17 avril 2021 mettait en jeu 3 millions d'euros. Les résultats du tirage du Loto sont tombés.

Le tirage du Loto du samedi 17 avril 2021 :

38 - 37 - 17 - 34 - 30 et le numéro chance : 1

Résultats option 2nd tirage : 20 -29 - 28 - 36 - 46

Pour devenir millionnaire avec les jeux de la FDJ, il faut bien sûr trouver les bons numéros, mais il est également nécessaire de vérifier son ticket, et de réclamer ses gains. Des joueurs oublient bel et bien de récupérer leur dû, la preuve : l'État a encaissé 70,5 millions d'euros de gains non-réclamés en 2020. Il s'agit à la fois des jackpots remportés lors des tirages du Loto et de l'Euromillions, des jeux à gratter et des paris sportifs. C'est la première fois que l'État récupère ces gains depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte à la fin de l'année 2019, rapporte BFMTV. Avant cette réforme, l'argent était gardé par la FDJ et réutilisé pour d'autres opérations.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les règles du jeu du Loto sont simples. Il suffit d'écrire six numéros. Pour les cinq premiers, le choix se fait sur une grille de 49 numéros. Enfin, un numéro chance est à cocher sur une grille de 10 numéros. Vous devez avoir tout bon pour toucher le jackpot : les 6 numéros doivent correspondre au tirage. Une grille de Loto coûte 2,20 €, auxquels vous pouvez ajouter une option 2nd tirage pour 0,80 € de plus. Quant au lieu du jeu, c'est à vous de décider. Certains optent pour leur buraliste, d'autres jouent sur leur ordinateur ou leur tablette.