"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 3 mai 2021 en direct / [EN COURS]"

Nouveau tirage du Loto ce lundi 3 mai 2021 avec plus de 5 millions d'euros à gagner. Suivez en direct les résultats du Loto de la Française des jeux (FDJ) sur cette page, dès 21 heures !

"En mai, fais ce qu'il te plaît", dit le dicton. Et pourquoi pas avec cinq millions d'euros en plus sur votre compte en banque ? C'est possible, dès ce soir, grâce au niveau tirage du Loto proposé par la Française des jeux (FDJ). Pour cela, il ne vous reste plus qu'à trouver les bons résultats du Loto. Vous ne savez pas comment jouer ? C'est très simple, il suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Le grand vainqueur est celui qui arrive à trouver la combinaison entière. La grille coûte 2,20 euros, une somme dérisoire finalement face au gain espéré !

La Bretagne serait-elle la région la plus chanceuse au Loto ? C'est la question que se pose le site Closer, vendredi 30 avril. Depuis le début de l'année 2021, treize gagnants ont été enregistrés en France… dont trois en Bretagne ! C'est pourtant l'Auvergne-Rhône-Alpes qui s'avère grande vainqueur du Loto, et notamment son département de l'Isère. En 2020, deux de ses habitants avaient en effet remporté des jolis tirages lors des cagnottes de Noël et du Nouvel an, respectivement de 13 et 19 millions d'euros. Mais les joueurs des autres régions n'ont pas à s'inquiéter, ce n'est que du hasard !

Qu'importe votre lieu de résidence, pour jouer, il faut remplir une seule condition : être majeur (et nul besoin ici d'être vacciné contre le Covid-19 !). Mais dépêchez-vous de remplir votre grille de Loto, le jeu se clôture à 20h15 !