"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 4 mai 2021, 53 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions du mardi 4 mai 2021 vous portera-t-il chance ? Cette fois, la Française des jeux (FDJ) met en jeu 53 millions d'euros. Alors à qui le tour ?

Nouveau tirage de l'Euromillions ce mardi 4 mai 2021 et en jeu plus de 53 millions d'euros ! Une belle somme alors même que les Français s'apprêtent à retrouver une vie normale après le troisième confinement. Alors, certes, 53 millions d'euros, c'est amplement suffisant pour survivre à la réouverture des terrasses le 19 mai… mais cela peut aussi permettre d'investir dans un beau voyage ou dans une charmante maison de vacances. Pour jouer et tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions, il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux (FDJ), avant 20h15. Une grille coûte 2,50 euros l'unité, mais bien entendu, vous pourrez en acheter plusieurs !

Puis c'est très simple, il suffit de cocher sept numéros : les cinq premiers sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de douze numéros. Vous l'aurez compris, le ticket gagnant est celui qui correspond aux bons résultats de l'Euromillions. Si les chances de gagner sont minimes, sachez que le tirage My million offre à chaque tirage un million d'euros à un joueur.