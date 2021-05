"Résultat du Loto (FDJ) : les numéros gagnants du tirage du mercredi 5 mai 2021"

RESULTATS LOTO – Vous ne savez pas encore si les millions du tirage du Loto sont pour vous ? Retrouvez tous les résultats du Loto sur notre page pour le savoir.

[Mis à jour le 5 mai 2021 à 22h30] Avez-vous eu du flair, ce mercredi 5 mai, en participant à ce tirage du Loto ? Les numéros cochés sur votre grille de Loto vont-ils vous permettre de changer de vie ou de réaliser vos projets les plus fous ? Le tirage du Loto de ce mercredi mettait en jeu la somme de 6 millions d'euros. Une somme qui a de quoi en faire rêver plus d'un ! Alors, allez-vous rejoindre le cercle très fermé des gagnants du Loto ? Pour le savoir, saisissez votre reçu pour découvrir tous les résultats du Loto de ce mercredi 5 mai.

Le tirage du Loto du 5 mai 2021 :

36-48 -46-41-8 et le numéro chance : 6 (pas de gagnant)

Option second tirage : 39-45-4-47-2

Joker+ : 4 748 018

10 codes gagnants à 20 000€ : C 0831 3257 - D 4242 3708 - D 7757 3292 - N 5449 6494 - Q 5020 4015 - R 5822 4340 - R 9056 0623 - T 4602 8482 - T 5994 0305 - U 3220 9926

Si vous n'êtes pas l'heureux gagnant de ce tirage du Loto, vous pouvez retenter votre chance au prochain ! Pour ne pas louper le coche, rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux. En quelques clics, vous pouvez même participer à ce tirage du Loto depuis votre bureau ! Pas d'ordinateur à portée de main ? Téléchargez sans plus attendre l'application mobile de la Française des jeux pour choisir vos numéros de Loto directement depuis votre smartphone. Comme d'habitude, il vous suffira de cocher cinq numéros entre 1 et 49, puis un numéro chance entre 1 et 10. Il faudra ensuite patienter jusqu'à 20h30 pour connaître les résultats du Loto, à retrouver sur notre page.

Même sans trouver les bons résultats du Loto, votre grille peut vous permettre de renflouer votre compte. Comment ? Grâce aux 10 codes gagnants du tirage du Loto, notamment. En validant votre grille de Loto, un code aléatoire vous est attribué. Si ce code est tiré au sort au moment des résultats du Loto, vous décrochez alors la somme de 20 000 euros. Et cela ne vous coûtera rien de plus que le prix de votre grille de Loto. Il y a toujours une bonne raison de jouer au Loto, et n'oubliez pas que la chance ne sourit pas toujours qu'aux autres.