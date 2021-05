"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 24 mai 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS LOTO - Et c'est parti pour un nouveau tirage du Loto ce 24 mai 2021. En ce lundi de Pentecôte, la Française des jeux (FDJ) offre 15 millions d'euros à celui qui trouvera le bon tirage du Loto. Suivez les résultats du Loto en direct sur notre page.

Jour férié oblige, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas participer au nouveau tirage du loto. Ce lundi 24 mai 2021, la Française des jeux (FDJ) offre la belle somme de 15 millions d'euros à celui qui trouvera la bonne combinaison du tirage du Loto. Pour jouer, vous avez deux possibilités : vous rendre au bureau de tabac le plus proche ou bien jouer sur le site de la FDJ. Avec la pluie qui sévit sur l'ensemble de la France, peut-être allez-vous opter plutôt pour la seconde option. Quoi qu'il en soit, les règles sont les mêmes. Afin de proposer votre combinaison, en espérant qu'elle soit gagnante, il vous suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros.

Bien entendu, le jackpot est considéré comme remporté si l'intégralité de la combinaison est la bonne. À l'unité, une grille classique de Loto vous coûtera 2,20 euros. Mais depuis le 4 novembre 2019, il est également possible de prendre l'option second tirage, pour 80 centimes supplémentaires (trois euros au total). Avec celui-ci, vous pouvez tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros supplémentaires.

À quelle heure se clôture le jeu ? Si l'heure du couvre-feu a été décalée à 21 heures depuis le mercredi 19 mai, l'heure limite du Loto, elle, reste inchangée. Vous pouvez choisir votre ticket (peut-être gagnant) jusqu'à 20h15.