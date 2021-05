Attestation de vaccination au Covid-19 : où l'obtenir ? A quoi ça sert ?

Après avoir été vacciné contre le coronavirus, le patient reçoit une attestation de vaccination lui permettant de le prouver. Cela prendra tout son sens à partir du 9 juin avec la mise en place du pass sanitaire.

La mise en place du pass sanitaire a été votée et donc validée par l'Assemblée nationale au début du mois de mai. Or, pour disposer de ce pass sanitaire qui entrera en vigueur le 9 juin et permettra notamment de voyager ou d'assister à des évènements culturels ou sportifs avec une grande jauge, il existe plusieurs cas de figures, dont la vaccination (pour tout savoir au sujet du pass sanitaire, voir cet article de linternaute.com). C'est dans ce contexte que l'attestation de vaccination s'avérera utile. En principe, depuis le 3 mai, les professionnels de santé remettent aux patients un document attestant qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19.

Sur ce papier, il est précisé s'il s'agit de la première ou de la deuxième injection de vaccin. Pour accéder au pass sanitaire, il faudra une vaccination complète, et donc être en mesure prouver que l'on a bien reçu deux injections de vaccin (sauf pour le vaccin Janssen). Si vous avez perdu ce papier ou si on a oublié de vous le remettre, pas de panique, on vous explique comment vous le procurer.

Tout d'abord, si l'on vient de vous remettre ce document sous format papier, vous pouvez remarquer sur ce certificat un QR code. Celui-ci vous permet, en scannant le QR code avec votre smartphone, de numériser le document ou de l'inclure à l'application Tous anticovid afin de ne pas le perdre. Dans ce cas, il est possible de numériser les documents de plusieurs personnes (pour plusieurs membres d'une même famille par exemple).

Il est également possible de passer directement par son compte Ameli (le site internet de l'Assurance maladie) ou par le biais de ce téléservice pour retrouver en ligne son attestation de vaccination et la télécharger (puis éventuellement l'imprimer ou la téléverser dans l'application Tous Anticovid). Pour le moment, seuls les habitants de neuf départements ont accès au téléservice en question puisqu'il est actuellement en cours de test par les autorités sanitaires, avant une mise en ligne généralisée qui devrait avoir lieu à la fin du mois de mai, comme l'explique le Dauphiné libéré, qui précise que la Drôme fait partie des départements choisis pour cette opération de test.

Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques ou qui ne sont pas équipées, il sera possible de conserver l'attestation de vaccination fournie au format papier au moment de la vaccination, ou de retourner voir le praticien qui a pratiqué l'injection pour lui demander ce document.