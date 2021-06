"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 19 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – 5 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto du samedi 19 juin 2021. Avez-vous remporté le gros lot ?

[Mis à jour le 19 juin 2021 à 21h19] Qui dit nouveau samedi dit nouveau tirage du Loto ! Ce 19 juin 2021, 5 millions d'euros étaient mis en jeu. Voici le tirage du jour :

Le tirage du Loto du 19 juin 2021

3-14-27-44-46 et le N°Chance 6

Joker+ 0 396 179

Résultats Option 2nd tirage : 3-11-19-28-48

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : C 3135 1832 - E 4032 8784 - F 3286 1411

F 8128 2932 - I 9390 6722 - L 1537 0295 - M 0091 9491 - P 6657 3205

R 8388 2894 - T 5071 6203

Grâce à l'option second tirage, disponible depuis le mois de novembre 2019, les joueurs ont la possibilité de remporter jusqu'à 100 000 euros en plus du jackpot. Ce lundi 15 mars 2021, vous pouviez donc par exemple remporter 100 000 euros en plus des 5 millions proposés pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats de cette option "bonus" sont ensuite communiqués en même temps que le reste des tirages du Loto, sur TF1 ainsi que sur le site de la Française des jeux, avant d'être repris sur L'Internaute.

Si vous ne savez plus comment jouer, c'est très simple : il vous suffit d'acheter une grille au tarif unitaire de 2,20 euros, et de sélectionner cinq chiffres compris entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance. Le jackpot minimum lors d'un tirage du Loto est de 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté le jour du tirage, le jackpot progresse d'un million d'euros, comme le rapporte la Française des jeux.

Si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez toujours recourir à l'option Flash, qui sélectionne aléatoirement à votre place une combinaison. Mais pour les plus joueurs et amateurs de probabilités, qui veulent calculer la bonne combinaison, il est bon à savoir que l'historique des tirages du Loto est toujours présent sur le site de la FDJ. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours faire confiance au hasard, car comme dit le slogan du Loto : "100 % des gagnants ont tenté leur chance".