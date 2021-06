Lucas Tronche : des os découverts dans le Gard, l'enfant retrouvé ?

"Des ossements pouvant être d'origine humaine, des débris de vêtements et d'un sac similaire à celui appartenant à l'adolescent" ont été retrouvés lors de fouilles menées à proximité du domicile de Lucas Tronche, a indiqué le procureur de la République de Nîmes, ce jeudi 24 juin. L'adolescent avait disparu en mars 2015.

Plus de six ans après la disparition de Lucas Tronche, "des ossements pouvant être d'origine humaine, des débris de vêtements et d'un sac similaire à celui appartenant à l'adolescent" ont été retrouvés par les forces de l'ordre, jeudi 24 juin. "Des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements seront réalisés", a précisé le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel. Il s'agit donc désormais de savoir si l'ADN correspond à Lucas Tronche, disparu en 2015, alors qu'il avait 15 ans. Des fouilles avaient été demandées par la juge d'instruction, dans la région de Bagnols-sur-Cèze, non loin du domicile de l'adolescent, comme le précise Midi Libre.

Ces recherches ont été menées par les pompiers du GRIMMP 30 (groupement de recherche et d'intervention en milieu périlleux), par la police judiciaire de Montpellier et par l'Office central de la répression de la violence faite aux personnes. Il s'agissait d'une opération délicate, dans un espace boisé, difficile d'accès et escarpé. "La zone exploitée se trouve sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, sur des parois rocheuses qui n'ont pu être fouillées que par les pompiers en pendulaire", a indiqué le procureur. Selon les informations de LCI, l'endroit où ont été retrouvés ces ossements et ces restes de vêtements se trouvent à trente minutes à pied du domicile de l'adolescent.

Lucas Tronche avait disparu le 18 mars 2015. L'adolescent devait se rendre à un cours de natation à Laudun-l'Ardoise, une commune voisine de la sienne, avec son frère. Il a laissé son frère partir avant lui, mais n'est jamais arrivé à la piscine. Ses affaires sont restées dans sa maison. Les enquêteurs n'avaient jusqu'alors trouvé aucun indice sur ce qui avait pu lui arriver. Le 7 juin dernier, son frère Valentin a témoigné devant les caméras de M6, déclarant : "Je me dis qu'il avait planifié qu'il ne voulait pas aller à la natation et qu'il voulait faire quelque chose dont il n'avait parlé à personne". Le procureur de la République a toutefois expliqué que cette émission n'avait pas déclenché les fouilles.