"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 25 juin 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Quelle chance vous réservera le tirage de l'Euromillions ? Les résultats ne devraient pas tarder et il vous reste encore quelques minutes pour jouer.

[Mis à jour le 18 juin 2021 à 19h26] Nouveau tirage de l'Euromillions ce vendredi 25 juin 2021, avec à la clé plus de 54 millions d'euros. Une somme alléchante juste avant les vacances d'été. De quoi partir à l'autre bout du monde… sans faire attention à son portefeuille. Mais où aller vous partir ? Aux Bahamas ? À Bali ? Ou plutôt à l'Île de la Réunion ? Avant tout, il faudra bien vérifier si les frontières sont bien ouvertes à la suite de la crise sanitaire, mais surtout, il faudra remporter la belle somme proposée par la Française des jeux (FDJ). Pour cela, rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux, et ce avant 20h15 !

Vous ne savez pas comment jouer ? C'est très simple ! Au prix unitaire de 2,20 euros, la grille de l'Euromillions vous propose plusieurs numéros à cocher pour remplir son tirage. Il vous suffit de cocher sept numéro : cinq parmi une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de douze numéros. Pour remporter le jackpot, il faut obtenir les exactes mêmes résultats que ceux de l'Euromillions du soir.

Vous ne souhaitez rater aucun tirage de l'Euromillions ? Découvrez l'abonnement ABO+, afin de jouer plusieurs fois vos numéros favoris sans avoir à remplir de nouvelles grilles. L'abonnement classique dure deux à cinq semaines consécutives. Vos prises de jeu (grilles, options et jours de tirage) seront reprises à chaque tirage choisi (un à deux tirages par semaine), durant le nombre de semaines choisies (deux à cinq semaines). Vous serez débité(e) une unique fois. L'abonnement illimité vous permet ainsi de participer à l'infini à tous les tirages Euromillions – My Million avec la même combinaison de numéros. L'inscription se fait exclusivement en ligne, via l'application ou le site dédié, précise la Française des jeux.