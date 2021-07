Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 2 juillet 2021, 77 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS - Un jackpot exceptionnel de 77 millions d'euros est en jeu lors du tirage de l'Euromillions du vendredi 2 juillet 2021. Allez-vous tenter votre chance ?

Le mois de juillet commence, et avec lui, la perspective du soleil et des vacances. Que vous ayez prévu une semaine au soleil, à la campagne, ou une visite chez votre famille, il n'y a aucun programme qui ne peut être améliorer avec quelques dizaines de millions d'euros. Le tirage de l'Euromillions du vendredi 2 juillet propose, en effet, un jackpot impressionnant de 77 millions d'euros à quiconque trouvera les bons numéros. Avec autant d'argent, vos vacances de rêve sont à portée de main. Que ce soit une grande villa sur la plage, des semaines de croisière à bord d'un yacht ou un road-trip au bout du monde, tout est possible. Vous pourriez même étendre vos vacances pour plusieurs années... Les résultats de l'Euromillions seront visibles sur cette page pendant la soirée.

Pour jouer à l'Euromillions, il vous faut en tout sept numéros. Tout d'abord, vous devez choisir une combinaison principale, il s'agit de cinq numéros dans une grille de 1 à 50. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour devenir le grand gagnant du jackpot, il faut que vous ayez tout bon, c'est-à-dire à la fois les cinq numéros et les deux étoiles. Vous pouvez aussi choisir l'option " grille multiple " qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Le prix d'une grille classique est de 2,50 €, pour une grille multiple, cela dépend du nombre de numéros et d'étoiles que vous choisissez.