"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 2 juillet 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Que feriez-vous avec 77 millions d'euros en poche ? Le mieux pour être fixé était encore de tenter de les remporter en participant au tirage de l'Euromillions. Les résultats sont à présent disponibles.

[Mis à jour le 2 juillet 2021 à 21h35] La Française des jeux (FDJ) proposait pas moins de 77 millions d'euros ce vendredi 2 juillet 2021 à l'occasion de son second tirage de l'Euromillions hebdomadaire. Tous les résultats sont désormais connus. On sait même que le My Million a fait un heureux élu en Auvergne-Rhône-Alpes. Prochain tirage mardi 6 juillet ! Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance...

Tirage de l'Euromillions du 2 juillet 2021

9-14-29-38-49 et les numéros étoile 7 et 10

My Million : OM 594 3615 (Auvergne-Rhône-Alpes)

Si beaucoup préféreront parier sur leurs chiffres porte-bonheur, tels que la date de naissance de leurs enfants ou petits-enfants, le numéro de leur joueur de football préféré ou tout simplement le chiffre qu'ils apprécient le plus sans trop savoir pourquoi, gardons bien à l'esprit que tous les chiffres sont susceptibles d'être tirés au sort lors du tirage de l'Euromillions, et pas seulement ceux compris entre 1 et 30.

En effet, il n'est pas rare de voir une combinaison composée de gros numéros tels que le 43, le 49 ou le 36 sortir. En revanche, rarement celles-ci sont synonymes de victoire pour l'un des participants au tirage de l'Euromillions. À l'inverse, une combinaison ne proposant que des petits chiffres, comme le 3, le 12 ou encore le 24, fera facilement plusieurs gagnants. Des vainqueurs qui devront alors se partager le butin en deux, voire plus… Morale de l'histoire ? Si vous ne voulez pas partager votre butin, mieux vaut tenter votre chance avec une combinaison qui propose de gros chiffres !

Un tirage du Loto spécial "vacances" ce samedi

Et si vous voulez augmenter encore vos chances de remporter un beau jackpot, la meilleure solution reste de participer au tirage du Loto plutôt qu'à ceux de l'Euromillions. Et pour cause, au Loto, la combinaison est composée de cinq chiffres et un N°Chance, tandis qu'à l'Euromillions, cinq chiffres et deux numéros étoile doivent être désignés. De même, la grille du Loto est composée de 49 chiffres et 10 N°Chance, alors que celle de l'Euromillions compte 50 chiffres et 12 numéros étoile. Pour résumer, au Loto, en ne jouant qu'une combinaison vous avez une chance sur plus de 19 millions de trouver le bon résultat. C'est une sur plus de… 139 millions à l'Euromillions !

Mais les gros lots y sont beaucoup plus conséquents qu'au Loto… Par exemple, samedi, la FDJ propose un tirage du Loto spécial vacances. Montant de la cagnotte : 10 millions d'euros. À l'Euromillions, le jackpot minimal qui peut être mis en jeu s'élève, à lui seul, à… 17 millions d'euros. Vous hésitez ? Il est toujours possible de tenter sa chance pour les deux tirages !