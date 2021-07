"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 12 juillet 2021 en direct"

RESULTATS LOTO – Il n'est pas encore trop tard pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Ne passez pas à côté de la chance d'être le grand gagnant de ce tirage du Loto du lundi 12 juillet !

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 19h02] À deux jours de la fête nationale, vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez faire durant ce jour férié, que vous optiez pour un repos complet ou des activités en famille. Mais avez-vous aussi pensé à passer chez votre buraliste pour jouer au tirage du Loto du lundi 12 juillet ? N'oubliez pas de valider votre grille de Loto avant 20h15, ou avant le discours d'Emmanuel Macron si vous ne voulez pas le manquer, pour espérer décrocher la cagnotte de 3 millions d'euros mis en jeu ! Vous n'avez pas le temps de vous déplacer ? Vous pouvez aussi tenter de trouver les bons résultats du Loto du jour en seulement quelques clics.

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter au site de la Française des jeux (FDJ) pour remplir votre grille de Loto en ligne. Vous n'avez pas d'ordinateur à proximité ? La FDJ a pensé à tout ! Téléchargez l'application mobile officielle pour participer à ce tirage du Loto directement depuis votre smartphone. Comme pour la version papier, vous n'avez plus ensuite qu'à cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49 et un numéro chance sur une grille de 1 à 10. Enfin, pour connaître les résultats du Loto, rendez-vous sur notre page dès 20h50 !

Petite astuce pour maximiser votre chance de décrocher des gains avec ce tirage du Loto, vous pouvez choisir l'option second tirage qui vous permettra, pour 0,80 centimes de plus seulement, de rejouer votre combinaison, à l'exception du numéro chance. Si vos numéros sortent lors de ce second tirage, vous empochez 100 000 € ! Une raison supplémentaire de remplir votre grille de Loto, voire plusieurs. D'autant plus qu'à chaque tirage, 10 codes gagnants à 20 000 € sont tirés au sort. De quoi renflouer votre compte en banque, même sans trouver les bons résultats du Loto, si votre code vous porte chance.