"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 19 juillet 2021, en direct"

RESULTATS LOTO – Serez-vous l'heureux gagnant ? Le tirage du Loto de ce lundi 19 juillet 2021 est de 7 millions d'euros. Pour découvrir l'intégralité des résultats, rendez-vous sur cette page.

[Mis à jour le 19 juillet 2021 à 18h59] Et si c'était votre jour de chance ? La Française des jeux (FDJ) vous propose un pactole qui s'élève à 3 millions d'euros ce lundi 19 juillet 2021. Pour espérer remporter cette belle somme et ainsi renflouer votre compte en banque, rien de plus simple : participez au tirage du Loto avant 20h15. Les résultats tomberont aux alentours de 20h30. Si la chance n'est pas de votre côté cette fois-ci, vous aurez toujours l'opportunité de rejouer puisque les tirages ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis.

Vous jouez au Loto pour la première fois ? Sachez que les règles du jeu sont très simples : achetez une grille dans un bureau de tabac près de chez vous ou proche de votre lieu de travail. Si vous préférez l'option numérique, c'est également possible ! Il vous suffit de vous rendre sur le site de la Française des jeux. Cochez ensuite six numéros de votre choix (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Pour ce faire, laissez-vous aller à votre instinct ou optez pour vos chiffres porte-bonheur. Sachez aussi que certains numéros ressortent plus fréquemment lors des tirages. Selon le site Guide du pari, c'est le 41 qui arrive en tête, suivi du 22, du 13, du 23, du 33, du numéro 1, des numéros 15, 27 et 16, puis du 32. Le second tirage vous donne aussi la possibilité de remporter au moins 100 000 euros.

En attendant les résultats, imaginez ce que vous pourriez faire avec 3 millions d'euros. Les soldes sont encore d'actualité, alors pourquoi ne pas revoir votre garde-robe ou vous repenser la décoration de votre intérieur ? À moins que vous ne préfériez voyager à travers le monde, en cette période estivale ? Pensez toutefois à vous renseigner sur les mesures restrictives liées à la crise sanitaire du Covid-19. Bonne chance !