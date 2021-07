"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 20 juillet 2021, en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS - La Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter un pactole de près de 26 millions d'euros ce mardi 20 juillet 2021. Restez connecté pour découvrir les résultats de ce tirage de l'Euromillions.

[Mis à jour le mardi 20 juillet 2021 à 19h01] Et si c'était votre jour porte-bonheur ? Vous pourriez alors devenir multimillionnaire, en participant au tirage de l'Euromillions. Ce mardi 20 juillet 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un jackpot qui s'élève à près de 26 millions d'euros. Si la chance vous sourit, cela pourrait égayer votre journée ainsi que les jours à venir, en cette période pas toujours rose, marquée par la pandémie de Covid-19. Pour espérer gagner cette belle somme, il vous suffit de participer et tenter de trouver la combinaison gagnante. Pour découvrir si vous avez choisi les bons numéros, rendez-vous sur cette page, où l'intégralité des résultats sera dévoilée vers 21h30. Le code MyMillion, lui, sera révélé aux alentours de 21 heures.

Vous débutez dans le jeu ? Ne vous inquiétez pas, les règles sont très simples. Octroyez-vous une petite pause dans la journée pour vous rendre dans un bureau de tabac et vous procurer une grille à 2,50 euros. Si vous préférez jouer en ligne, c'est possible aussi. Il vous suffit de vous connecter sur le site Internet de la Française des jeux. Vous vous demandez si les chances de gagner sont différentes ? La réponse est "non". Ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoiles compris entre 1 et 12. Faites-vous confiance ! Les numéros qui sont ressortis le plus souvent lors des tirages peuvent aussi vous aider. Il s'agit du 23, du 50, du 44, du 19 et du 15. Pour les numéros étoiles, ce sont le 2 et le 3.

Que feriez-vous avec 26 millions d'euros ? Si vous étiez le grand gagnant, vous auriez l'embarras du choix. Investir dans l'immobilier en France ou ailleurs, parcourir le monde (si la situation sanitaire le permet), vous offrir une suite dans l'un des plus grands hôtels de luxe… Vous pourriez aussi gâter vos proches ou faire un don à une association qui vous tient à cœur. Mais restez prudent ! N'oubliez pas que jouer comporte des risques (endettement, isolement, dépendance), comme le signale le site de la Française des jeux. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez composer le 09 74 75 13 13.