"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 3 septembre 2021 [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Parviendrez-vous à déceler la combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 3 septembre 2021 ? Réponse vers 21h30, au moment des résultats !

[Mis à jour le 3 septembre à 19h00] Pour beaucoup de familles, la rentrée scolaire est une période synonyme de dépenses. Qu'il s'agisse de fournitures, de vêtements, d'une tournée générale du foyer chez le coiffeur… Un petit - voire un gros - coup de pouce est toujours le bienvenu. Et si l'allocation de rentrée scolaire a dû aider bon nombre de familles à mettre un peu de beurre dans leurs épinards, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, pourrait quant à elle totalement révolutionner votre quotidien en vous faisant remporter pas moins de 17 millions d'euros ce vendredi 3 septembre 2021, à l'occasion de son nouveau tirage de l'Euromillions. Comme chaque mardi et vendredi, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats de l'Euromillions seront pour leur part dévoilés sur les coups de 21h30, sur le site de la FDJ ainsi que dans le déroulé de cet article.

Mais au fait, 17 millions d'euros, à quoi cela correspond-il ? En cette période de rentrée scolaire, prenons des exemples, disons-le, parlant. En trouvant le résultat de l'Euromillions, le vainqueur du jour pourra se targuer de pouvoir investir dans pas moins de 10 691 823 stylos quatre couleurs classiques. Avec un tel pactole en poche, il lui sera aussi possible de faire dans la fantaisie en optant pour des stylos quatre couleurs de l'édition limitée "90's", et en s'offrant 1 134 089 boîtes de cinq stylos. Mais baste les stylos, le tirage de l'Euromillions remporté, il pourra également s'acheter quelque 426 065 cartables Super Mario ou encore 2 575 757 trieurs en plastique de huit intercalaires. Bref, de quoi être paré pour plusieurs années d'étude !

Un tirage du Loto à 23 millions d'euros

Vous estimez que 17 millions d'euros ce n'est pas assez pour tenter votre chance ? Sachez qu'outre le tirage de l'Euromillions, la FDJ organise également des tirages du Loto. Et la bonne nouvelle est que samedi 4 septembre, 23 millions d'euros seront mis en jeu. Un pactole considérable pour ce jeu de hasard dont la cagnotte record s'élève à ce jour à… 24 millions d'euros. Encore un tirage sans vainqueur et celui-ci sera à nouveau atteint. De quoi motiver les troupes et ce, d'autant plus qu'au Loto, vos chances de trouver le résultat sont nettement plus importantes qu'à l'Euromillions. On parle d'une chance sur 19 millions, contre une sur… 139 millions à l'Euromillions. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de saisir sa chance !