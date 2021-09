AZF à Toulouse : l'explosion du site en vidéo et en images

AZF. Mardi 21 septembre 2021 marque les 20 ans de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. La catastrophe avait fait 31 morts, 2500 blessés et soufflé une partie de la ville. Retour en vidéo et en images sur le drame.

Un cratère de 40m de large, un bruit entendu à 80km à la ronde, des gravats qui s'amoncellent partout, des visages ensanglantés… C'est une scène de désolation et d'horreur qu'a connue Toulouse le 21 septembre 2001. A 10h17, le hangar 221 de l'usine AZF explose dans la préfecture de la Haute-Garonne. S'en suit une onde sismique. 31 personnes, dont 21 employés, perdent la vie et 2500 sont blessées. En cause : un stock de près de 400 tonnes de nitrate d'ammonium présent dans le hangar. Bâtiments effondrés, vitres brisées,... la déflagration souffle tout sur son passage, dans toute la ville. D'un coup, la Ville rose bascule dans le chaos, marquée à vie par des blessures indélébiles.

20 ans plus tard, la catastrophe d'AZF et le nuage orange qu'elle a entraîné sont encore dans toutes les têtes à Toulouse. Les images sont là pour rappeler le drame qui s'est produit, du site de l'usine chimique classée Seveso au centre-ville, en passant par le périphérique.

"J'entends un premier 'boum' très sourd, puis un deuxième bruit quelques secondes après. Un souffle arrache tout, les fenêtres s'ouvrent, les vitres sautent et la poignée en fer traverse le bureau. Au téléphone, je dis à mon interlocuteur que je suis désolé, qu'il vient de se passer quelque chose de dramatique." Au moment de l'explosion, Philippe Douste-Blazy est l'Hôtel de Ville. Alors maire (UMP) de Toulouse, il raconte à France Info être parti sur la rocade avec son chauffeur pour voir la catastrophe, avant d'arriver à AZF. Le président Jacques Chirac le rejoindra quelques heures plus tard pour voir la "zone de guerre, où l'on ne reconnaissait même plus l'usine" comme le décrit René Maillot, directeur adjoint de l'usine au moment des faits, dans un documentaire sur National Geographic. Il s'agit de la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945.

A l'époque, l'explosion d'AZF intervient dix jours après les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés à New-York (Etats-Unis). L'hypothèse d'un acte terroriste est donc évoquée par certains, mais rapidement écartée et, le 5 octobre, le rapport d'experts affirme qu'il s'agit d'un accident industriel. La justice se saisit de l'affaire mais le procès aboutit en 2009 à la relaxe de tous les prévenus. Le parquet interjette appel, faisant condamner en appel le directeur du site, Serge Biechlin, à trois ans de prison dont deux avec sursis pour homicide involontaire. Une décision cassée en 2015 par la cour de cassation. Finalement, la cour d'appel de Paris condamne Serge Biechlin a quinze mois de prison avec sursis et 225 000 euros d'amende pour homicide involontaire. Il est reconnu coupable de "négligences" et "fautes caractérisées".