Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 24 septembre 2021, 130 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS - Un " méga jackpot ", selon les dires de la Française des jeux, ainsi qu'un millionnaire garanti dans l'Hexagone par le tirage du code MyMillion, voilà le " riche " programme de ce tirage Euromillions du 24 septembre 2021.

Exceptionnel, voilà le qualificatif adéquat pour décrire ce tirage Euromillions du vendredi 24 septembre. À l'issue de la soirée, un parieur chanceux aura peut-être l'opportunité de remporter le jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros mis en jeu. Et avec une telle somme, le moins que l'on puisse dire est que l'infini des possible pourrait s'ouvrir à vous. Immobilier, voitures, voyages et même don à des œuvres caritatives pourraient devenir vos sujets de prédilection si vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante qui sera dévoilée à l'issue du tirage Euromillions de ce soir. Les résultats seront disponibles sur cette page dans quelques heures.

Mais pour pouvoir espérer remporter ce jackpot quasiment inédit, il faut d'abord … jouer. Et les règles de l'Euromillions sont plutôt simples. Vous avez tout d'abord le choix de vous rendre chez votre buraliste ou de jouer depuis votre canapé, sur le site de la Française des jeux (FDJ). Ensuite, vous pourrez vous munir d'une grille à 2,50 euros, numérotée de 1 à 50 et choisir de cocher sept numéros : cinq numéros sur la grille et deux numéros chance. Il ne vous restera plus qu'à croiser les doigts en espérant remporter les 130 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 24 septembre. Et dans l'hypothèse où vous ne remporteriez rien à l'issue du tirage, vous pourrez espérer que votre code MyMillion, attribué lors de la validation de la grille, ait été tiré au sort, vous permettant de remporter la jolie somme d'un million d'euros.