"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 25 septembre 2021, 3 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – 3 millions d'euros sont mis en jeu ce samedi 25 septembre 2021, pour le nouveau tirage du Loto. Il vous reste plusieurs heures pour participer.

Et si vous deveniez millionnaire ce week-end ? Comme chaque samedi, un tirage du Loto est organisé par la Française des jeux (FDJ). Cette fois-ci, ce ne sont pas moins de 3 millions d'euros qui sont mis en jeu par l'organisme. Joueur régulier comme curieux, il n'est pas encore trop tard pour participer. Pour ce faire, c'est très simple : il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste ou de jouer en ligne, via l'application ou le site dédiés. Une fois votre grille achetée, vous n'aurez qu'à sélectionner vos cinq chiffres fétiches, ainsi qu'un numéro Chance. Il ne restera ensuite qu'à croiser les doigts jusqu'à l'annonce des résultats du Loto, disponibles aux alentours de 20h50 sur notre page.

> Tentez votre chance pour ce tirage du Loto

Les tirages du Loto donnent souvent lieu à de belles histoires. En août dernier, dans le Var, une joueuse a eu beaucoup de chance. En effet, elle a remporté deux jackpots en deux jours, respectivement au Keno et au Loto. Nice Matin rapporte que la joueuse a d'abord empoché 6 000 euros grâce au Keno, le 8 août. Après une telle victoire, cette dernière a décidé de retenter sa chance vingt-quatre heures plus tard au loto, pour un gain bien plus imposant, rapporte CNews. "D'habitude, je ne joue pas le lundi, mais compte tenu de mon gain de la veille, je me suis laissée tenter pour cocher mes grilles habituelles", a-t-elle confié à la Française des jeux. Elle a cette fois-ci remporté 6 millions d'euros.