"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 25 septembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto sont désormais en ligne ! Ce samedi 25 septembre 2021, 3 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ.

[Mis à jour le 25 septembre à 20h50] Ce samedi 25 septembre 2021, 3 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont désormais en ligne, et la combinaison dévoilée ! Serez-vous le ou la grand(e) gagnant(e) de ce tirage du week-end ? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, de nombreux tirages du Loto restent à venir, chaque lundi, mercredi et samedi. Concernant les probabilités réelles de remporter le jackpot lors d'un tirage du Loto, si le slogan de la Française des jeux est optimiste, et rapporte que "100% des gagnants ont tenté leur chance", vos chances sont en réalité plus modérées : 0,000 005 244% pour le rang 1, et 17% pour un gain de manière générale.

Le tirage du Loto du 25 septembre :

20-35-49-18-16 et numéro Chance 1 (Corse du Sud)

Second tirage : 21-41-11-3-13

Joker+ ® 9 693 141

9 693 141 Dix codes gagnants : A 1795 2924 - B 7239 0034 - E 2530 5339 - E 6543 8923 - H 8138 7284 - I 0400 4365 - I 7787 0689 - P 9910 3507 - R 3721 2017 - S 4761 1428

Les tirages du Loto donnent souvent lieu à de belles histoires. En août dernier, dans le Var, une joueuse a eu beaucoup de chance. En effet, elle a remporté deux jackpots en deux jours, respectivement au Keno et au Loto. Nice Matin rapporte que la joueuse a d'abord empoché 6 000 euros grâce au Keno, le 8 août. Après une telle victoire, cette dernière a décidé de retenter sa chance vingt-quatre heures plus tard au loto, pour un gain bien plus imposant, rapporte CNews. "D'habitude, je ne joue pas le lundi, mais compte tenu de mon gain de la veille, je me suis laissée tenter pour cocher mes grilles habituelles", a-t-elle confié à la Française des jeux. Elle a cette fois-ci remporté 6 millions d'euros.

Au-delà du jackpot, l'option second tirage permet de remporter jusqu'à 100 000 euros en plus du jackpot. Et ce depuis le mois de novembre 2019. Ce samedi 25 septembre 2021, vous pouvez donc par exemple remporter 100 000 euros en plus des 3 millions proposés pour le nouveau tirage du Loto. Une belle opportunité ! Surprise : certaines combinaisons pourraient davantage vous porter chance. En effet, le site Guide du pari a indiqué les 10 chiffres les plus sortis lors des tirages du Loto. Le numéro 41 arrive en tête, en ayant été tiré 134 fois depuis octobre 2008, soit un taux de sortie de 12,38 %.