Pédophilie dans l'Église : viols, agressions, abus sexuels.... Les chiffres du rapport Sauvé

Ce mardi 5 octobre, la Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (CIASE) a publié un rapport sur les victimes d'agressions sexuelles dans l'Église entre 1950 et 2020. Ce travail, piloté par Jean-Marc Sauvé, pointe des faits très répandus de pédophilie au sein du clergé français.

Le rapport de la CIASE, commandité par la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France, a été présenté ce mardi 5 octobre 2021 officiellement à l'épiscopat français, lors d'une conférence de presse organisée à Paris. Il estime que 216 000 enfants ont été victimes d'abus sexuels par des membres du clergé ces soixante-dix dernières années – 330 000 si on compte les victimes de laïcs travaillant dans les institutions de l'Église. 32% d'entre eux ont subi des viols, selon ce rapport. La Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l'Église estime également le nombre de prêtres prédateurs sexuels à environ 3 000 – Jean-Marc Sauvé a précisé à l'Agence France Presse en avoir recensé "2 900 à 3 200", soit 2,5% à 2,8% des prêtres alors en exercice.

Ces chiffres sont le résultat croisé de recherches en archives menées par la CIASE, composée d'une vingtaine d'experts dans diverses disciplines (sociologie, psychiatrie…) et de l'enquête en population générale menée par l'Inserm (l'Institut national de la santé et de la recherche médicale).

Des recommandations pour combattre la pédophilie dans l'Eglise

La CIASE était également chargée de proposer des recommandations pour mettre fin à la pédocriminalité dans l'Église – ce rapport faisant de l'Église l'institution la plus "dangereuse" pour les enfants (à titre comparatif, 141 000 enfants ont été victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Éducation nationale sur la même période, selon l'Inserm). Lors de la conférence de presse, Jean-Marc Sauvé a ainsi enjoint à "reconnaître" la "responsabilité" de l'Église qui, selon lui, a manifesté une "indifférence profonde, et même cruelle, à l'égard des victimes", et ce jusqu'au début des années 2000. Le rapport est accessible dans son intégralité sur le site de la CIASE.