"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Les résultats du Loto sont en ligne ! Ce samedi 9 octobre 2021, 6 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ.

[Mis à jour le 9 octobre 2021 à 20h50] Ce samedi 9 octobre 2021, 6 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont désormais en ligne, et la combinaison dévoilée ! Serez-vous le ou la grand(e) gagnant(e) de ce tirage ? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, de nombreux tirages du Loto restent à venir, chaque lundi, mercredi et samedi. Et la cagnotte augmente à chaque fois que le jackpot n'est pas remporté ! Jusqu'à 36 remises en jeu sont possibles au maximum. La cagnotte pourrait donc, hypothétiquement, atteindre la somme de… 49 millions d'euros.

Le tirage du Loto du 9 octobre 2021 :

22-29-19-15-34 et numéro Chance 3 (pas de gagnant)

Option second tirage : 12-9-14-41-28

Dix codes gagnants : A 0222 2053 - A 0298 6455 - B 5988 8810 - F 3650 2048 - I 7552 0795 - L 6287 8961 - N 2031 6156 - P 5614 9896 - Q 3090 9279 - T 2229 2667

Si vous êtes en manque d'inspiration pour trouver votre combinaison de chiffres, vous pouvez toujours recourir à l'option Flash, qui sélectionne aléatoirement à votre place les numéros. Mais pour les plus joueurs et amateurs de probabilités, qui souhaitent calculer la bonne combinaison, il est bon à savoir que l'historique des tirages du Loto est toujours présent sur le site de la FDJ. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours faire confiance au hasard, car comme le dit le slogan du Loto : "100 % des gagnants ont tenté leur chance."

Surprise : certaines combinaisons pourraient davantage vous porter chance. En effet, le site Guide du pari a indiqué les 10 chiffres les plus sortis lors des tirages du Loto. Le numéro 41 arrive en tête, en ayant été tiré 134 fois depuis octobre 2008, soit un taux de sortie de 12,38 %. Suivent ensuite le numéro 22, tiré 131 fois depuis octobre 2008, le numéro 13 (tiré 128 fois), le numéro 23 (tiré 126 fois), le numéro 33 (tiré 124 fois), le numéro 1 (123 fois), les numéros 15, 27 et 16 (121 fois chacun) et le numéro 32 (119 fois). De plus, tous les signes astrologiques n'auraient pas les mêmes chances de remporter le jackpot, selon étude de The Lott, l'équivalent de la Française des jeux mais pour l'Australie.