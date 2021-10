"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Besoin de faire le plein sur les comptes ? Ou juste envie de sensations fortes ? Le tirage de l'Euromillions proposait 30 millions d'euros vendredi 22 octobre 2021. Découvrez les résultats !

[Mis à jour le 22 octobre 2021 à 21h43] Êtes-vous devenu millionnaire ? Avez-vous empoché la coquette somme de 30 millions d'euros qui était promise à qui trouverait le résultat de l'Euromillions ce vendredi 22 octobre 2021 ? Le mieux est encore de comparer les chiffres par vous-même. Qui sait, vous pourriez revoir votre budget des vacances de la Toussaint à la hausse ! Si jamais il s'avère que vous êtes le grand gagnant du tirage de l'Euromillions, vous devrez toutefois probablement faire une croix sur les 100 euros d'"indemnité inflation" promis jeudi 21 octobre en soirée, par le gouvernement Castex, à ceux qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, ainsi que sur... de nombreux problèmes d'argent ! Un risque que beaucoup seraient prêts à prendre, c'est certain !

Tirage de l'Euromillions du 22 octobre 2021

12-17-22-33-39 et les numéros étoile 2 et 12

Et le My Million : QZ 850 6716

Prochain tirage, mardi ! Trouver le résultat de l'Euromillions devrait une nouvelle fois être compliqué... Dans le détail, on parle d'une chance sur 139 838 160, si on part du principe qu'on ne joue qu'une seule grille, d'une combinaison classique, à savoir cinq chiffres et deux numéros étoile. Dans le cas où vous parieriez plus, vos chances de trouver les résultats du Loto lors du tirage augmenteraient logiquement, mais avec le prix de la ou des grilles aussi ! Comptez 7,50 euros pour une combinaison de cinq chiffres et trois numéros étoile, contre deux habituellement, et même 15 euros pour une grille de six chiffres, au lieu de cinq, et deux numéros étoile. Si vous pariez 10 chiffres, soit le maximum que vous puissiez cocher sur une même grille, et deux numéros étoile, vous devrez débourser 630 euros. Dans le cas où vous opteriez pour neuf chiffres, mais trois numéros étoile, la grille vous coûtera… 945 euros.

Attention ! Rien n'assure pour autant que vous parviendrez à mettre la main sur le résultat de l'Euromillions et à empocher le jackpot derrière. Comme s'en amuse le site Welovebuzz, les chances de gagner un tirage du Loto ou de l'Euromillions sont très fines et les probabilités qu'il vous arrive quelque chose d'insolite tel qu'avoir un enfant astronaute ou être touché par un astéroïde ou un avion sont nettement plus grandes que celles de remporter le jackpot ! Ainsi, selon Welovebuzz, vous avez une chance sur 720 000 qu'un astéroïde vous tombe dessus, une chance sur 10 millions d'être… frappé par un avion alors que vous flâner tranquillement dans la rue ou ailleurs. Enfin, que vous ayez des doutes sur les facultés de votre enfant ou que vous estimiez qu'il s'agit d'un véritable petit génie, Welovebuzz affirme que chaque parent à une chance sur 12 millions que son enfant devienne astronaute. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous allez gagner à la loterie, mais laquelle de ces trois options est la plus susceptibles de vous arriver finalement…