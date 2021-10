"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 25 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Une nouvelle occasion de remporter le jackpot se présentait à vous ce lundi 25 octobre 2021 lors d'un nouveau tirage du Loto. Voici les résultats !

[Mis à jour le 23 octobre 2021 à 21h29] Pour commencer ce début de semaine sur une note positive, la Française des jeux (FDJ) proposait un nouveau tirage du Loto. Mais ce lundi 25 octobre 2021, personne n'a réussi à trouver les bons résultats de la célèbre cagnotte. C'était pourtant une belle somme non négligeable à l'approche des fêtes, ou pour faire plaisir à vos enfants lors de ces vacances de la Toussaint. Voici toutefois les résultats qu'il fallait trouver :

Le tirage du Loto du 25 octobre 2021 :

3-31-37-43-48 et numéro Chance 10 (pas de gagnant)

Option second tirage : 8-10-13-33-45

Dix codes gagnants : A 5522 5767 - G 8129 0258 - K 8358 9681 -

L 7999 2156 - O 5615 4563 - O 5759 0434

O 9567 5878 - Q 6241 8555 - Q 8512 3558 - W 1531 4903

L 7999 2156 - O 5615 4563 - O 5759 0434 O 9567 5878 - Q 6241 8555 - Q 8512 3558 - W 1531 4903 Joker + : 3 933 577

Vous n'avez encore jamais joué au Loto ? C'est très simple, on vous explique tout pour le prochain tirage du mercredi 27 octobre ! Encore faut-il valider sa grille à l'heure ! Pour cela, vous avez jusqu'à 20h15 pour vous rendre chez votre buraliste, ou sur le site de la Française des jeux (FDJ). Sur cette grille, il vous faudra sélectionner six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance, à sélectionner entre le 1 et le 10.

En manque d'inspiration pour trouver votre combinaison de chiffres ? Il vous reste toujours l'option Flash, qui sélectionne aléatoirement à votre place les numéros. Mais pour les plus scientifique d'entre vous, qui souhaitent calculer la bonne combinaison, il est bon à savoir que l'historique des tirages du Loto est toujours présent sur le site de la FDJ. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours faire confiance au hasard, car comme le dit le slogan du Loto : "100 % des gagnants ont tenté leur chance."