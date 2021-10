Otto Wichterle : inventeur des lentilles souples et grand militant politique

Mercredi 27 octobre, Google met à l'honneur Otto Wichterle sur un nouveau doodle. Il y a 108 ans, le 27 octobre, naissait un grand chimiste. Mais ce n'était pas sa seule activité !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son invention a changé le quotidien de nombreux d'entre vous. Otto Wichterle est en fait le chimiste qui a inventé les lentilles souples, utilisées en ophtalmologie par 140 millions de personnes aujourd'hui. Retour sur les mille vies de ce chimiste aux multiples facettes.

Otto Wichterle est né le 27 octobre 1913 à Prostějov, dans ce qu'était à l'époque la Tchéquie [l'actuelle République tchèque Ndlr.]. Il est élevé par un père copropriétaire de différentes usines, mais lui ne veut rien savoir du monde industriel. Non, Otto Wichterle préfère la science. Après des études de chimie à l'Université de Prague, il se lance tant bien que mal dans la recherche, avec quelques obstacles liés à la période historique et au régime du Protectorat, instaurée par l'Allemagne nazie. Vient ensuite sa plus grande découverte, celle des lentilles souples. En réalité, les lentilles de correction ont déjà été inventées, mais elles sont douloureuses pour l'œil. Finalement, en décembre 1961, Otto Wichterle arrive à donner cette forme courbée à la lentille qui permettra de petits miracles par la suite. Toutefois, le brevet de sa découverte est vendu à l'international par le régime communiste au pouvoir et le scientifique n'en touchera pas une grosse fortune.

Mais Otto Wichterle n'a pas seulement été un chimiste, il a aussi été connu pour ses actes de résistance. Il a notamment été signataire du Manifeste des deux mille mots, publié en 1968, pour protester contre le régime communiste du pays. Cela lui coûte sa place de directeur de l'Institut de chimie macromoléculaire, qu'il avait créé. Mais ses efforts auront payé et en 1990, il se voit devenir le président de l'Académie tchécoslovaque des sciences, après la chute du communisme.