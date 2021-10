"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 27 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Le tirage du Loto vient enfin dévoiler ses numéros gagnants ! Êtes-vous l'heureux chanceux à avoir tous les bons résultats sur votre grille ?

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 20h52] Ce mercredi 27 octobre, le tirage du Loto mettait encore en jeu une belle cagnotte. En cochant les bons numéros sur votre grille, vous pouviez remporter 14 millions d'euros, avec à la clef, la promesse d'un avenir radieux et insouciant. Alors, en validant votre bulletin de Loto, vous aviez des rêves plein la tête, des voyages au long cours, des maisons sublimes, des voitures rutilantes, ou encore des montagnes de cadeaux pour vos proches. Avez-vous trouvé les bons résultats du Loto ? Découvrez les numéros gagnants ci-dessous :

Le tirage du 27 octobre 2021 :

41 - 16 - 44 - 27 - 15 et le numéro chance : 9 (pas de gagnant)

option second tirage : 19 - 47 - 39 - 44 - 25

Vous n'avez pas la bonne combinaison ? Votre code gagnant a peut-être été tiré au sort ! Si ce n'est pas non plus le cas, rendez-vous au prochain tirage du Loto ! Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Vous avez d'ailleurs la possibilité de rejouer les numéros de votre grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto grâce à l'option second tirage. Une simple case à cocher en plus sur votre grille de Loto, qui vous coûtera seulement 80 centimes de plus à débourser, mais qui pourrait considérablement changer la donne ! Alors, qu'attendez-vous pour jouer ?