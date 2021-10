"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Quinze millions d'euros étaient en jeu à l'occasion du tirage Loto qui intervenait à la période d'Halloween. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 30 octobre 2021 à 21h05] Vous êtes vous laissé emporter par le frisson d'Halloween en misant sur le jackpot Loto de ce samedi 30 octobre 2021 ? Rien d'effrayant au programme, si ce n'est que vous pouviez gagner la somme de 15 millions d'euros mise en jeu par la Française des jeux (FDJ). Alors, avant d'emmener vos enfants faire du porte-à-porte pour réclamer des friandises, de rejoindre des amis dans un manoir hanté ou encore de rejoindre votre cher et tendre pour un escape game palpitant, vous avez peut-être participé à ce tirage Loto. Et si vous ne remportez pas le jackpot de rang 1, vous serez peut-être l'un des chanceux qui remporteront l'un des dix codes gagnants à 20 000 euros. Malheureusement, aucun gagnant n'a été enregistré pour ce tirage, augmentant de facto les gains du prochain qui aura lieu lundi. Les résultats sont disponibles sur cette page.

Le tirage du Loto du samedi 30 octobre 2021 :

46 - 11 - 43 - 12 - 30 et le numéro chance : 9

Second tirage : 23 - 16 - 41 - 46 - 1

Joker+® : 7 868 134

10 codes gagnants à 20 000€ : C 1886 9164 - H 4996 1493 - I 2760 8967 - I 6597 9483 - J 8256 0144 - K 5946 5367 - K 7842 4600 - N 4340 2607 - P 9553 7737 - T 9230 7676

Mais pour espérer empocher une telle somme, il fallait jouer ! Les règles du Loto sont plutôt simples. Dans un premier temps, il vous suffisait de vous rendre chez un buraliste et de lui acheter une grille qui vous coûtera la modique somme de 2,20 euros. Soit une broutille si vous remportiez le jackpot de 15 millions d'euros mis en jeu ce samedi. Sur cette grille, il fallait ensuite cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochiez les six bons numéros, les quinze millions auraient été à vous, sauf si quelqu'un d'autre avait choisi les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers d'entre-nous, il était également possible de jouer sur Internet. Dans ces deux situations, il vous fallait bien entendu être majeur !

Comment gagner au Loto à tous les coups ?

Spoiler, il n'y a pas de méthode miracle. En effet, vous devez vous en douter, aucune stratégie infaillible n'existe pour gagner au Loto à coup sûr. Le Loto organisé par la FDJ est un jeu de hasard. Ainsi, le tirage au sort aléatoire est votre seul atout. En revanche, certains statisticiens qui ont étudié de nombreuses grilles ont remarqué que certains numéros sortaient plus souvent que les autres. Ainsi, durant ces dernières années, "les boules 22 et 41 sont celles qui ont été tirées le plus souvent", explique Ouest France. À l'inverse, ils ont constaté que le 19 et le 42 sortaient moins souvent. Et puis si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mathématiques, vous pouvez toujours vous fier à vos chiffres fétiches.