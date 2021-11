"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 novembre 2021, 21 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Pour passer un bon week-end, vous laisseriez-vous tenter par le dernier tirage du Loto ? Car ce samedi, la Française des jeux (FDJ) met en jeu la coquette somme de 21 millions d'euros.

À l'approche du Black friday, une grosse rentrée d'argent ne serait pas de refus. Et ça tombe bien, ce samedi 13 novembre, la Française des jeux propose un nouveau tirage du Loto. Pour remporter les 21 millions d'euros mis en jeu, voici la marche à suivre. D'abord, assurez-vous de remplir les conditions pour pouvoir jouer la célèbre cagnotte, notamment d'être majeur. Puis, rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour tenter de trouver les bons résultats du Loto.

Pour la toute petite somme de 2,20 euros, vous pourrez peut-être répondre à tous vos rêves les plus fous, avec ces 21 millions d'euros en poche. Attention toutefois, vous devez valider cette grille avant 20h15, sinon elle ne sera pas acceptée. Vous vous demandez comment choisir ses numéros ? C'est très simple ! Il faut cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10.