Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 novembre 2021, 131 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 19 novembre 2021 met 131 millions d'euros en jeu. Les résultats seront connus vers 21h30 et mis en ligne sur cette page.

Serait-ce Noël avant l'heure du côté de la Française des jeux (FDJ) ? C'est en tout cas ce que pourrait laisser penser le tirage Euromillions de ce vendredi 19 novembre 2021 car un heureux gagnant pourrait remporter l'énorme jackpot de 131 millions d'euros mis en jeu par la loterie européenne. Si les chances de le remporter sont amoindries par rapport à un Loto qui est national, la somme à remporter pourrait bien faire tourner la tête de nombreux parieurs du Vieux continent. Et les laisser songeurs face aux possibilités que pourrait offrir le gain d'un tel pactole. Les numéros de ce tirage Euromillions seront disponibles sur cette page aux alentours de 21h30.

Mais pour espérer remporter le jackpot, les parieurs devront s'approprier la seule règle de l'Euromillions : pour gagner, il faut jouer. Et pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste et de lui acheter une grille qui vous sera facturée 2,50 euros. Sur celle-ci, il faudra ensuite cocher cinq numéros compris entre 1 et 50 ainsi que deux numéros étoile, compris entre 1 et 12. Une fois que vous l'aurez validée, un code MyMillion vous sera par ailleurs attribué. Grâce à celui-ci, un parieur français ou monégasque deviendra millionnaire à coup sûr dans la soirée. Pour les personnes casanières, il vous sera également possible de jouer en ligne. Dans ces deux cas, il faudra néanmoins être majeur.