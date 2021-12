"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 1er décembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Ce nouveau tirage du Loto vous permettait d'empocher pas moins de 29 millions d'euros, un record pour ce jeu ! Alors, êtes-vous le grand gagnant de ce mercredi 1er décembre ? Pour le savoir, consultez les résultats de ce nouveau tirage du Loto ci-dessous.

[Mis à jour le 1er décembre 2021 à 21h00] Quoi de mieux à l'approche des fêtes de fin d'année que d'empocher 29 millions d'euros ? C'est ce que proposait la Française des jeux (FDJ). Alors qu'aucun joueur n'a remporté le gros lot du Loto de ce lundi 29 novembre, la chance a peut-être tourné cette fois en votre faveur. D'autant plus que c'était le plus gros gain à remporter de l'histoire du Loto. Pour espérer gagner cette somme, il fallait trouver les 5 bons numéros parmi 49 possibilités et le numéro chance. Une chose est sûre, 100% des gagnants ont participé, comme aime le rappeler la FDJ. Personne n'a remporté les 29 millions d'euros. Alors, en attendant le prochain tirage de ce vendredi, vous pouvez consulter les résultats du Loto ci-dessous :

Le tirage du Loto du mercredi 1er novembre 2021 :

3 - 18 - 26 - 46 - 49 et le numéro chance : 6

Joker+® : 8 387 175

10 codes gagnants à 20 000€ : A 1323 9276 - B 6498 3223 - C 0044 6582 - C 8975 8894 - G 8661 1952 - H 0816 9378 - H 4515 6713 - K 8849 6301 - S 9548 0947 - U 5853 7315

Pour remporter les 29 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait avoir " un peu " de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cochez les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Le saviez-vous ? Si vous aviez remporté le tirage du jour, vous auriez été le plus gros gagnant de l'histoire du Loto ! Comme personne n'a trouvé les bons numéros, le gain sera augmenté et se rapprochera du plafond défini par la FDJ. La cagnotte du Loto pourrait atteindre jusqu'à 49 millions d'euros, avec une somme bloquée à la suite de 36 tirages consécutifs sans gagnant. Mais d'après Tirage-gagnant.com, le gain maximum est en fait limité à 38 millions d'euros. Une somme jamais atteinte.