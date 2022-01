Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 11 janvier 2022 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce mardi 11 janvier 2022, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de 40 millions d'euros pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats sont disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 11 janvier à 21h17] Quoi de mieux pour débuter la semaine et l'année 2022 que d'empocher 40 millions d'euros ? C'est le montant que la Française des jeux (FDJ) vous proposait de gagner pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions et beaucoup d'envie pour aborder au mieux l'avenir : voyages, voitures, escapades... La liste est longue. Si vous trouviez les cinq bons numéros et les deux étoiles, vous auriez été le nouveau gagnant de l'Euromillions. Les résultats sont disponibles ci-dessous.

Les résultats du tirage du 11 janvier 2022

4 - 23 - 32 - 33 - 44 et les étoiles : le 9 et le 12

MyMillion : FO 166 2052

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Comment jouer à l'Euromillions ? C'est très simple, il suffit de vous munir de votre stylo porte bonheur et vous rendre chez votre buraliste préféré. Vous préférez rester en pantoufles au chaud chez vous en ce mois de janvier ? Aucun problème, vous pouvez jouer directement chez vous en vous rendant sur le site internet de la Française des jeux. Pour rappel, les tirages de l'Euromillions se tiennent les mardis et les vendredis de chaque semaines. Si vous préférez le Loto, les tirages ont lieu les lundis, mercredis et samedis.