Convoi de la liberté : ce qui se passe au Canada, ce qui se prépare en France

CONVOI DE LA LIBERTE. Après avoir immobilisé Ottawa, le mouvement du Convoi de la liberté peut-il s'exporter en France et bloquer Paris ? C'est ce qu'espèrent les camionneurs relayant les appels à la mobilisation sur Facebook ce week-end des 12 et 13 février.

Le mouvement d'ampleur canadien du "Freedom Convoy" peut-il inspirer les camionneurs et les antivax français ? Ces derniers jours, l'Hexagone a vu fleurir l'idée d'exporter la mobilisation canadienne anti-mesures sanitaires : des groupes Facebook aux comptes Twitter, en passant par les conversations sur l'application de messagerie cryptée Telegram, l'objectif de "rouler sur Paris" et d'immobiliser la capitale peut-il être atteint ? Le week-end à venir des 12 et 13 février est effectivement visé par les organisateurs de la version française du "Convoi de la liberté" pour reproduire l'immobilisation que connaît depuis plusieurs jours Ottawa. Comment s'organisera ce convoi de camionneurs ? Quelle en sera l'ampleur ?

Pour rappel, le mouvement canadien "Freedom Convoy" est né de la contestation de l'obligation vaccinale des camionneurs dans le pays. Après avoir traversés les provinces du pays, des dizaines de camions ont rejoint la capitale canadienne Ottawa, dont ils ont immobilisés les principaux axes routiers.

Quelle date pour le convoi de la liberté en France ?

L'édition française de la manifestation est censée se dérouler le week-end du 12-13 février à Paris. A l'origine de l'appel à l'immobilisation ? Des anti pass sanitaire et vaccinal, des antivax et, globalement, des personnalités opposées à la politique menée par l'exécutif. Ces organisateurs précisent, sur les différents groupes Facebook relayant le mouvement, ne cautionner "aucune forme de violence quelles qu'elles soient dans le Convoi de la liberté, afin de respecter l'esprit joyeux du convoi".

Qui est derrière le convoi de la liberté en France ?

Le mode d'organisation, via les réseaux sociaux, n'est pas sans rappeler celui des Gilets Jaunes en 2018/2019 - pour rappel, les organisateurs des manifestations sur les ronds-points utilisaient énormément les réseaux sociaux afin de mobiliser les contestataires. D'autant plus que, sur ces pages, les revendications sociales déjà soulevées lors du mouvement Gilets Jaunes sont reprises, avec notamment une contestation de la hausse des prix du carburant et, de manière plus générale, de "l'augmentation du prix de la vie", rapporte Actu Paris. Selon les organisateurs, le Convoi de la liberté vise, en France, à ce que les citoyens "récupèr[ent] leur liberté, leurs droits fondamentaux, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation et à la culture, le respect des valeurs essentielles de notre constitution" et disent "stop au sacrifice des enfants et de la jeunesse, cessons la maltraitance subie quotidiennement". Si certaines personnalités politiques, comme le candidat d'extrême-droite à l'élection présidentielle 2022 Florian Philippot ou encore le soutien d'Eric Zemmour Jean-Frédéric Poisson, ont soutenu le mouvement, la branche française du Convoi de la liberté se revendique apolitique. Les organisateurs dénoncent d'ailleurs la récupération politique dont ils sont victimes.

Dans le détail, le calendrier, détaillé sur la conversation Telegram du Convoi de la liberté et relayé par Actu Paris, est le suivant. Attention, il s'agit d'indications relayées sur les réseaux sociaux alors que les organisateurs ne sont pas constitués en association ou instance structurée :

Mercredi 9 février : départs depuis les régions du sud-est et du sud-ouest de la France

Jeudi 10 février : départs depuis l'ouest de la France

Vendredi 11 février : départs du Nord et du Nord-Est, rassemblement à Paris

Samedi 12 février : blocages à Paris

Dimanche 13 février : départ de Paris pour rejoindre l'appel au blocage européen à Bruxelles du lundi 14 février

Cependant, il est peu probable que la mobilisation ait la même envergure qu'au Canada, souligne le Huffington Post, ne serait-ce que parce que les camionneurs français ne sont que très peu, voire pas du tout, concernés par l'obligation vaccinale - là où leurs homologues outre-Atlantique le sont. En outre, détaille Franceinfo, les syndicats de routiers ont indiqué qu'ils ne participeraient pas au convoi. Enfin, Christophe Denizot, secrétaire général de la Fédération Sud-Solidaires des transports routiers, qui se désolidarise de ce mouvement, note auprès du Monde que "contrairement au Canada, nous ne sommes pas propriétaires de notre camion, si on participe à ce convoi, on peut se voir retirer notre permis et être viré pour entrave à la liberté de circulation".

Bien que la mobilisation s'annonce moindre, l'initiative est prise très au sérieux par les autorités. Auprès de l'Agence France-Presse (AFP), une source policière assurait ainsi que seraient mis en place, en prévision de la mobilisation, "des dispositifs de vigilance". "L'évaluation de la menace potentielle fait encore l'objet d'analyses par les services de renseignement, compte tenu du contexte électoral et de la volonté de jouer le mimétisme avec le mouvement canadien", ajoute la même source.

Sur les pages Facebook et les comptes Twitter fleurissent les cartes assurant retracer les trajets qu'emprunteront les camions qui participeront au Convoi de la liberté. En voici une à titre informatif, à prendre avec précaution bien entendu, puisque aucune organisation constituée n'a réellement établi de tracé ni encore demandé d'autorisations aux autorités :

Carte avec tous les trajets pour le "Convoi de la liberté" qui convergera à #Paris juste avant le week-end du 12 et 13 février, suivi de #Bruxelles #Belgique le 14 février pour rejoindre nos voisins Européens #CommeauCanada #ConvoyEuropen #ConvoyFrance pic.twitter.com/bM2dufYzqI — (@TataSuzanne0) February 6, 2022

L'importance de Facebook dans l'organisation du mouvement

Le groupe Facebook français "Convoi de la liberté" rassemble déjà 254 000 personnes (son équivalent Telegram, 13 000), alors que la page "On bloque tout le convoi" a déjà réuni 9 000 personnes sur le réseau de Mark Zuckerberg et 15 000 sur Telegram. "Convoy France" rassemble, pour sa part, 23 000 sympathisants. Les profils observables sur ces pages sont particulièrement hétérogènes, en-dehors des routiers, des "insoumis" aux militants RN, en passant par des gilets jaunes, des restaurateurs, des Anonymous, des "coachs en confiance" ou encore des spécialistes en "vibration" - "opposés aux vaccins anti-Covid-19 et promoteurs de traitements alternatifs contre l'épidémie (hydroxychloroquine, ivermectine…)", note Le Monde.

Sur les pages, nombreux sont ceux qui promettent de fournir logement, couvertures, boissons et nourriture afin de rassembler le plus de manifestants possibles à Paris. D'autres utilisent les réseaux sociaux afin de proposer (ou demander) du covoiturage pour pouvoir participer au convoi. On note aussi une certaines méfiance à l'égard des médias sur ces pages. En outre, on remarque, depuis la profusion de ces groupes, que de plus en plus d'automobilistes abordent désormais la mention "Je soutiens le convoi de la liberté" sur une feuille A4 ou un sticker sur le tableau de bord de leur véhicule.

Qu'est-ce que le convoi de la liberté au Canada ?

Le "Freedom Convoy" naît au Canada à la suite de la mise en place de l'obligation vaccinale des camionneurs. Contestant donc d'abord, en premier lieu, la vaccination imposée, le mouvement s'étend ensuite à la demande de levée de toutes les restrictions sanitaires. Certains manifestants exigent aussi la démission de Justin Trudeau, Premier ministre du pays. Concrètement, ce sont des dizaines de convois de camions qui, empruntant des itinéraires multiples leur traverser toutes les provinces canadiennes, rejoignent ce 29 janvier la colline du Parlement, à Ottawa, afin de faire le siège du Parlement. Les camionneurs y étant rejoints par des centaines de manifestants, le centre-ville est rapidement paralysé. Les capitales du Québec, de Colombie britannique et de l'Ontario sont, elles aussi, investies par des convois de camions. Parmi les routiers, certains arboraient des drapeaux confédérés, nazis ou affichant "Trump 2024".

Que se passe-t-il à Ottawa ?

Ce dimanche 6 février, le maire d'Ottawa Jim Watson a déclaré l'état d'urgence face à la paralysie de sa ville. L'édile a notamment indiqué que "des milliers de manifestants contre des centaines de policiers, ce n'est pas assez, on doit s'assurer que l'ordre revienne dans notre ville", ajoutant que des effectifs supplémentaires de forces de l'ordre allaient être déployées. En parallèle, ce même 6 février marquait le deuxième jour de manifestations de soutien aux camionneurs à Toronto, Vancouver ou encore à Québec. Pour le moment, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, exclut toujours toute intervention de l'armée.

Quid du mouvement à Bruxelles ?

Les initiatives faisant écho au mouvement canadien se multiplient dans le monde, notamment aux Pays-Bas (Leeuwarden), en Allemagne (Schwerin) ou encore en Australie (Canberra). A Bruxelles, il est prévu qu'un convoi de camions, qui doit passer par Paris, déferle également le 14 février.