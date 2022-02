"Tempête Eunice : 5 départements en alerte, rafales à 150 km/h... Les prévisions"

TEMPETE EUNICE. La Manche, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord sont toujours en vigilance orange dans le bulletin de 10 heures de ce vendredi 18 février de Météo France. Des rafales à près de près de 120km/h ont déjà été enregistrées.

La tempête Eunice, que Météo France qualifie de "très forte tempête hivernale nécessitant une vigilance particulière", a fait placer cinq département en vigilance orange aux vents violents (la Manche, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord), dont trois en vigilance orange aux vagues-submersion (la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais). Ce vendredi matin, la mer était particulièrement agitée et des rafales avec des pointes atteignant les 100 km/h dans l'Avesnois, les 120 km/h de Lille à Arras, et entre 130 et 150 km/h sur les côtes, étaient enregistrées. En outre, depuis midi ce vendredi, le trafic des TER est actuellement totalement interrompu dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, avec une reprise prévue après la matinée du samedi 19 février. Les TGV direct Dunkerque-Paris et Calais-Paris sont également supprimés. Seule la ligne Paris-Lille doit continuer de fonctionner normalement aujourd'hui. Le trafic transmanche est également suspendu et le port de Douvres est fermé - les navires revenant actuellement au port de Calais afin de se mettre à l'abri. Dans la métropole lilloise, la société de transport en commun Ilévia a prévenu qu'en cas de rafale mesurée à 130 km/h, le trafic des métros sera interrompu temporairement - pour l'heure, le trafic reste normal sur les deux lignes de métro, bien que certains accès aux stations avec des portes vitrines soient fermés.

La tempête Eunice est aussi attendue en Belgique, où le littoral pourrait être balayé cet après-midi par des rafales pouvant atteindre jusqu'à 150 km/h, a averti l'Institut royal météorologique (IRM), repris par l'AFP. Au total, quatre des dix provinces de Belgique, dans le nord-ouest du pays incluant la façade maritime, ont été placées en "avertissement orange", juste en dessous du degré d'alerte maximal (rouge).

La Chaîne Météo a réalisé une modélisation de la tempête Eunice, établissant une trajectoire avec les rafales de vent maximales. "Le creusement explosif est bien prévu la nuit prochaine, avec une trajectoire conduisant cette tempête vers l'Angleterre puis la mer du Nord en soirée", a-t-elle indiqué ce jeudi soir.

La #TempeteEunice se creuse au large de l'Irlande ce soir et va produire de violentes rafales sur plusieurs pays d'Europe de l'ouest ces prochaines 24 à 36h.

On distingue également la cellule anticyclonique sur le sud de l'Espagne.

Image satellite vapeur d'eau SSEC. pic.twitter.com/N1Of38SKsq — Keraunos (@KeraunosObs) February 17, 2022

En Normandie, la tempête Eunice a provoqué le placement de la Seine-Maritime en vigilance orange "vent violent" et "vagues-submersion" et en vigilance jaune pour les "crues". La Manche a été placée en vigilance orange "vent violent" et en vigilance jaune "vagues-submersion", le Calvados en vigilance jaune "vent violent" et "vagues-submersion", l'Orne en vigilance jaune "vent violent" seulement et l'Eure en vigilance jaune "vent violent" et "crues".

Dans les Hauts-de-France, la Somme et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange "vent violent" et "vagues-submersion", le Nord et Lille en alerte orange "vent violent" seulement. Ce vendredi 18 février, dans la région, des rafales ont atteint les 119km/ au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) et 99 km/h à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais également). Ce jeudi, Météo France précisait que, localement, les vents pourraient atteindre 140 km/h "sur le nord-ouest du Nord-Pas-de-Calais", jusqu'à 130 km/h localement "vers les hauteurs entre Abbeville et Lille, et 90 à 110 km/h plus dans l'intérieur des terres". La vigilance s'impose sur les "zones exposées ou vulnérables du littoral", en particulier "au moment de la pleine mer (vers 13h à Boulogne et Dieppe)". Les autres départements des Hauts-de-France restent en vigilance jaune.

La Bretagne devrait être globalement épargnée, même si les îles britanniques, et notamment l'Irlande, seront particulièrement touchées avec des vents pouvant atteindre 150 km/h. Le nord du Finistère, des Côtes d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine devront affronter des rafales pouvant aller de 80 à 100 km/h, peut-être plus sur certains caps. Des vents régulièrement relevés en hiver. "Des coefficients de marée de 90-91 et des vagues de 5 à 8 mètres en mer" sont aussi attendus ce vendredi indique le site Météo Bretagne sur Twitter.

Paris et toute l'Ile-de-France sont pour leur part placées en vigilance jaune "vent violent" à compter de la mi-journée ce vendredi. La Chaîne Météo prévoit dans la capitale des vents de 75 km/h le matin, passant à 80 km/h l'après-midi puis retombant à 60 km/h en soirée. Cette vigilance jaune concerne en réalité une large partie du nord du pays d'ouest en est, au-dessus d'une diagonale allant de la Charente-Maritime au Haut-Rhin.

La tempête Eunice va frapper tout le nord de l'Europe

Jeudi, les services météorologiques britannique, irlandais et néerlandais ont aussi émis des alertes pour la tempête Eunice, dont les rafales, selon Londres, pourraient atteindre 160 kilomètres heure et qui pourrait "mettre des vies en danger". L'AFP, qui cite le service britannique qui a émis une rare "alerte rouge", indique que la tempête traverse actuellement l'Atlantique et devrait provoquer "des perturbations importantes et des conditions dangereuses en raison de vents extrêmement forts" lorsqu'elle touchera le sol ce vendredi 18 février.

La tempête Eunice menace alors que trois personnes sont mortes en Pologne, et deux autres en Allemagne, victimes d'un autre tempête, la tempête Dudley. A Cracovie, dans le sud de la Pologne, la chute d'une grue de chantier, sous l'effet des fortes rafales, a tué deux ouvriers et en a blessé deux autres. Un autre homme a été tué par un arbre qui s'est abattu sur sa voiture dans l'ouest du pays.

En outre, le vent soufflant jusqu'à 125 km/h a sérieusement endommagé quelque 500 maisons, arraché des toits, abattu des centaines d'arbres et privé d'électricité 324 000 foyers. En Grande-Bretagne, la tempête Dudley, a aussi provoqué des perturbations dans les transports depuis mercredi.

Quels sont les comportements à adopter pour rester en sécurité ?

La préfecture des Hauts-de-France et du Nord a rappelé les comportements à adopter afin de rester en sécurité pendant cet épisode de vents violents et de risque de vagues-submersion. Elle préconise notamment de limiter ses déplacements, de se mettre à l'abri si possible, de ne pas se promener en forêt ou sur le littoral, de sécuriser son habitation et les objets susceptibles de s'envoler et de ne surtout pas intervenir sur les toits ou toucher des fils électriques qui seraient tombés au sol.

En outre, le Georges-François Leclerc a indiqué ce vendredi matin sur l'antenne de France Bleu Nord que, "si on peut décaler, reporter, retarder un déplacement, c'est mieux", demandant, en outre, aux maires, d'interdire les accès au littoral et à tout un chacun d'éviter tout déplacement aux abords des parcs et des forêts, avec le risque de chutes de branches et d'arbres. A titre informatif, ce sont jusqu'à 1 200 pompiers qui pourront être mobilisés dans le Nord ce 18 février. Le gestionnaire du réseau électrique ENEDIS est, lui aussi, en état d'alerte, afin d'intervenir rapidement en cas de coupure. L'Office national des forêts (ONF) a rejoint cet appel, enjoignant à "ne pas de déplacer" dans les forêts proches du littoral dans un communiqué : "Les risques de chutes d'arbres et de branches sont réels durant l'épisode météorologique et encore quelques jours après. En effet, après un coup de vent, tous les arbres ne tombent pas d'un seul coup : ceux qui ont été fragilisés peuvent chuter par la suite, tout comme les branches cassées restées en suspension", a-t-elle notamment expliqué.