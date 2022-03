Sable du Sahara en France : images et prévisions, pour combien de temps encore ?

SABLE SAHARA. Ce mercredi 16 mars, de nombreux français ont découvert les vitres de leur voiture recouvertes d'une fine couche orange, de la teinte d'un coucher de soleil. Pas de panique, il s'agit simplement du dépôt laissé par le sable du Sahara qui survole actuellement la France et l'Europe.

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 13h10] Depuis le 14 mars au matin, de grandes quantités de sable saharien survolent la France, avec des dépôts attendus au passage des précipitations. Le ciel devrait également changer de couleur, et ce dans plusieurs régions françaises, en particulier dans l'Ouest ce mercredi. De jolies teintes ont pu être observées sur Tours, Chambord ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques, territoire le plus touché le 15 mars, selon le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Comment expliquer cet étrange phénomène?

Le ciel orangé que les Français peuvent observer à la mi-mars est en réalité lié à une remontée de sable du Sahara. Ce phénomène météorologique, s'il est impressionnant, est plutôt courant : Météo-Paris indique qu'il se produit plusieurs fois par an, voire toutes les saisons selon les périodes, l'hiver étant sa saison de prédilection puisque la circulation atmosphérique y prend une composante méridienne très marquée. En France et en Espagne, il a même des surnoms : respectivement le sirocco et le calima. Il a lieu lorsqu'une dépression atlantique plonge vers le sud et se positionne sur la péninsule ibérique, levant un fort vent chaud de sud à sud-est sur le Maghreb. Si le vent est suffisamment persistant entre ce secteur et la France, ces poussières atteignent directement notre territoire et peuvent mener à des précipitations.

C'est à ce moment-là que l'on observe des dépôts au sol et une modification des teintes du ciel. Cette fois, la dépression est particulièrement importante : elle s'est isolée vers le Maroc le 14 mars, tandis que, dans le même temps, l'anticyclone s'est solidement ancré sur le centre de l'Europe de l'Est, débordant sur la Méditerranée. La force du vent, l'ampleur géographique et la durée du phénomène en font un évènement, malgré la fréquence de ce type d'évènement en France. Ce flux de sud à sud-est, assez dynamique pour advecter les poussières sableuses jusqu'à chez nous, a d'abord propagé de grandes quantités de poussières sableuses dans le sud-ouest de l'Espagne le 14 mars. Quand la France a-t-elle été touchée par ces dépôts ? Le 14 mars en soirée, des pluies sont remontées sur le sud-ouest de la France, avant de gagner les régions centrales telles que Bordeaux ou La Rochelle, recouverte d'une pluie de sable, dans la nuit du 14 au 15. Ces poussières sableuses s'étendent actuellement jusqu'au Nord. Les concentrations plus élevées resteront, d'après les prévisions, dans le sud-ouest, avant de s'évacuer par les frontières allemandes.

Ces 15 et 16 mars, les Parisiens ont pu observer des dépôts secs et humides dans la rue de la capitale, un peu après les régions françaises plus au Sud qui ont été touchées dès le 14 mars. Guillaume Séchet, de Météo villes expliquait justement au journal Le Parisien que le phénomène massif atteindrait Paris le 16, rendant son ciel "très laiteux, un peu phosphorescent, avant de se dégager sous l'effet des vents du Nord-Est".

Mise à jour du 16 mars pour les prévisions de poussières désertiques #SaharanDust #Sahara par notre modèle #MOCAGE @meteofrance : la métropole sera encore largement concernée mercredi et jeudi, avec des dépôts secs ou humides à attendre un peu partout. pic.twitter.com/uvq3zRsg9c — Vincent Guidard (@vincentguidard) March 16, 2022

Les concentrations de poussières notables dans l'ouest, en particulier dans le Sud-Ouest, 1er touché le mardi 15 mars se sont déplacées vers l'Aquitaine le 16 mars. En nouvelle-Aquitaine, les niveaux de particule en suspension PM10 vont augmenter ce mercredi, de quoi dégrader les indices Atmo de qualité de l'air dans les départements de la région. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a même déclenché la procédure d'alerte à la pollution aux particules fines pour ces deux jours. Le sable, une fois passé par le centre du territoire, devrait atteindre le Nord dans la journée du 16 mars.

"On dirait que, contraint par quelque lampe merveilleuse, un génie de l'Orient l'a enlevé pendant une des mille nuits, et l'a dérobé aux pays du soleil pour le cacher dans ceux du brouillard avec les amours d'un beau prince." Alfred de Vigny#Sable #Sahara #Tempete pic.twitter.com/YVFDN4EIXU — Château de Chambord (@domainechambord) March 15, 2022

Le pic devrait être atteint sur la moitié nord de l'hexagone ce mercredi 16 mars… Jour où toutes les régions françaises seront survolées par le sable saharien et où des dépôts seront visibles sur les carrosseries de véhicules. Puisque ce pic pourrait durer jusqu'au samedi 19 mars et que la poussière qu'il propage est nocive (parce qu'elle participe à l'élévation du niveau de particules fines), il est recommandé de conserver un masque lors de ses déplacements en extérieur, en particulier pour les personnes ayant des problèmes respiratoires. Si des risques pour la santé existe, ils ne sont pas pire que ceux de la pollution atmosphérique classique : Météo-France n'a d'ailleurs pas communiqué de prévision opérationnelle de couleur, car ce phénomène n'aura normalement pas d'impact véritable sur la sécurité des personnes.