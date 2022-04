"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 avril 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Quinze millions d'euros étaient mis en jeu ce lundi 4 avril 2022. Un tirage du Loto de la FDJ qui a dû attirer les foules. Les résultats sont à retrouver plus bas dans cet article.

[Mis à jour le 4 avril 2022 à 21h13] Vous comptiez vous refaire une santé financière en empochant les 15 millions d'euros en jeu ce lundi 4 avril 2022 ? Mauvaise pioche ! Personne n'est en effet parvenu à trouver les résultats du Loto. Le tirage vient d'avoir lieu et il semblerait que la chance n'était pas au rendez-vous ce lundi. Résultat : ce sont désormais 16 millions d'euros qui sont proposés par la Française des jeux (FDJ).

Tirage du 04/04/2022 10 - 22 - 23 - 33 - 36 Chance : 6

Joker+ 8 644 608

Option 2nd tirage : 3 - 18 - 27 - 39 - 44

10 codes gagnants : A 7192 2095 - F 6050 9979 - F 8513 6798 - L 4743 7689 - N 1475 6987 - O 9490 9874 - Q 7193 1118 - S 1219 1430 - U 4970 2648 - U 9106 1453

Si personne n'est parvenu à trouver le résultat du Loto, certains petits chanceux ont tout de même réussi à mettre la main sur une partie la combinaison gagnante. Pas de gagnant du rang un donc, ni du rang deux. Au troisième rang en revanche, 50 grilles sont sorties vainqueurs. Leurs propriétaires ayant tous quatre des cinq chiffres et le N°Chance, chacun remporte 4 768,70 euros. De quoi envisager une petite semaine de vacances bien méritée ou retenter sa chance en achetant plusieurs grilles ?

Prochain rendez-vous ? Mercredi. Il est d'ores et déjà possible de jouer. Comme pour chaque tirage du Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. À noter que vendredi dernier, jour du tirage exceptionnel du Loto, le prix de la grille était plus élevé que d'habitude : 3 euros contre 2,20 euros. La faute aux 50 codes à 20 000 euros tirés au sort à cette occasion, contre 10 en temps normal. Mercredi, tout comme c'était déjà le cas ce lundi, le coût de la combinaison classique, soit cinq chiffres et un N°Chance, sera à nouveau de 2,20 euros.