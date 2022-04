"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 5 avril 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Nouveau tirage de l'Euromillions ce mardi 5 avril 2022. Êtes-vous parvenu à trouver les résultats ? La combinaison gagnante est à retrouver dans notre page.

[Mis à jour le 5 avril 2022 à 21h44] Si on ignore encore pour l'heure si grand gagnant il y a eu ce mardi 5 avril 2022 à l'occasion du tirage de l'Euromillions, les résultats ont quant à eux été délivrés depuis quelques minutes. Fallait-il avoir parié sur le 35 ? Le 2 est-il sorti ? Quid du 29 et du 44 ? Pour rappel, 64 millions d'euros étaient proposés par la Française des jeux (FDJ). Cela faisait donc plusieurs tirages que personne ne trouvait le résultat. Alors, la roue a-t-elle enfin tourné ? Vérifiez par vous-même ! Voici tous les résultats du l'Euromillions :

Tirage du 05/04/2022 1 - 11 - 13 - 24 - 49 Etoiles : 5 - 6

MyMillion : SN 422 9124

Prochain rendez-vous : vendredi. Sachez que comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Avant cela, un tirage du Loto des plus intéressants est prévu demain, mercredi 6 avril. Au programme : une cagnotte de 16 millions d'euros. C'est quasiment autant que le jackpot minimal mis en jeu à l'Euromillions. Mais au Loto, vos chances de remporter le gros lot sont bien plus importantes !

En effet, alors qu'à l'Euromillions la grille se compose de 50 chiffres et de 12 numéros étoiles, et qu'une combinaison doit être constituée de cinq chiffres et deux numéros étoiles, les chances de trouver le bon résultat sont de l'ordre d'une sur 139 838 160. Au Loto, la grille ne propose "que" 49 chiffres et 10 N°Chance. Et une combinaison se compose de cinq chiffres et d'un N°Chance. Les opportunités de trouver la combinaison gagnante sont ainsi de l'ordre d'une sur 19 068 840. Vous avez donc sept fois plus de chance de trouver le résultat du Loto que celui de l'Euromillions. À cagnotte presque égale, le choix est vite fait...