"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le jackpot de 215 millions du 10 mai a-t-il été remporté ?"

EUROMILLIONS. Une exceptionnelle cagnotte de 215 millions d'euros était en jeu mardi 10 mai 2022. Le jackpot a-t-il été décroché ? Les résultats.

[Mis à jour le 11 mai 2022 à 09h59] C'était le deuxième plus gros gain de l'histoire à décrocher. Mardi 10 mai 2022, la FDJ a mis en jeu une somme exceptionnelle de 215 millions d'euros à gagner en jouant à l'Euromillions. Dans les 12 pays européens dans lesquels il est possible de jouer, les grilles se sont multipliées tout au long de la journée... et une fût la bonne ! C'est au Royaume-Uni que la combinaison gagnante a été enregistrée, a-t-il été annoncé. Outre-Manche, un Britannique est donc devenu multimillionnaire en cochant les bonnes cases, étant par ailleurs propulsé comme le plus gros gagnant du pays. Il se positionne ainsi comme le deuxième plus important vainqueur de la loterie, derrière une Polynésienne qui avait décroché 220 millions d'euros en octobre 2021.

Si un seul joueur est parvenu à trouver les bons nombres dans le bon ordre, plusieurs Français ont toutefois décroché quelques (plus petits) jackpots ce mardi. Quatre Français vont en effet hériter de 212 405,70 euros après avoir trouvé les cinq bons numéros, ainsi que l'une des deux étoiles. Par ailleurs, un habitant du Grand Est a remporté le MyMillion et récolte donc un million d'euros.

Tirage du 10/05/2022 3 - 25 - 27 - 28 - 29 Etoiles : 4 - 9

MyMillion :OL 151 7591

Le prochain tirage de l'Euromillions ne sera pas aussi colossal, mais la chance de devenir millionnaire va doubler. En effet, il s'agira d'un vendredi 13. Il s'agira par ailleurs du seul vendredi 13 de l'année 2022, une date que les plus superstitieux attendent avec impatience. 17 millions d'euros seront mis en jeu avec l'Euromillions, mais une cagnotte de 13 millions d'euros pourra également être dérochée avec un tirage exceptionnel du Loto, ce même vendredi. Par ailleurs, cinquante codes seront tirés au sort pour tenter d'empocher 20 000 euros.

Des statistiques pour gagner ?

Pour déjouer la part d'aléatoire, certains joueurs s'en réfèrent à la statistique... Ainsi, tout joueur assidu de l'Euromillions sait que les numéros les plus sortis depuis septembre 2016 sont le 20, le 23, le 27, le 15 et le 39 et les étoiles 2 et 3. De même, gardez bien en tête que les numéros les moins souvent tirés sont le 18, le 22, le 40, le 33, le 36 et les étoiles 10 et 1.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code MyMillion.