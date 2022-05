"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 13 mai 2022, un jackpot exceptionnel en jeu"

RESULTATS LOTO - La cagnotte exceptionnelle du tirage SuperLoto de ce vendredi 13 mai s'élève à 13 millions d'euros. Les résultats seront disponibles sur cette page dès le tirage effectué.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 11h26] En ce jour exceptionnel, c'est une cagnotte exceptionnelle qui vous attend lors du tirage Loto. Il s'agit même du Super Loto. La FDJ met en jeu pas moins de 13 millions d'euros en ce vendredi 13 mai. Pour les superstitieux, c'est le moment de provoquer la chance. Avec une somme si importante, vous aurez la possibilité de gâter vos proches, ou tout simplement de vous faire plaisir en achetant ce dont vous aviez toujours rêvé : une maison, une belle voiture ou même faire un beau voyage.

Pour tenter de remporter les treize millions d'euros lors de ce tirage du Super Loto, il va vous falloir de la chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance - il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Il vous suffit pour cela de vous rendre chez votre buraliste et de remplir et de cocher cinq numéros de 1 à 49 et un numéro chance entre 1 et 10.