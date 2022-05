"Variole du singe : un cas confirmé en Île-de-France, faut-il s'inquiéter ?"

VARIOLE DU SINGE. Un premier cas de variole du singe a été détecté en France, a annoncé le ministère de la Santé. Faut-il s'inquiéter de ce nouveau virus ?

Un premier cas d'infection qui rappelle de mauvais souvenirs. Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi 20 mai 2022, qu'un premier cas d'infection par le virus Monkeypox, appelé couramment la "variole du singe", avait été détecté en France. Depuis le début du mois de mai, de nombreux cas de cette nouvelle maladie sont recensés, en Afrique, mais aussi désormais en Europe, que ce soit au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, et même outre-Atlantique, aux Etats-Unis et au Canada. Le patient contaminé est un homme de 29 ans, "sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus", indique le ministère de la Santé. Détectée en Île-de-France, la contamination a entraîné la mise à l'isolement de l'individu à son domicile. Alors que les cas se multiplient dans divers pays du monde, que sait-on, à l'heure actuelle, de cette nouvelle maladie ? Quels sont les risques ? Quels sont les symptômes ? Comment est-on contaminé ? Faut-il s'inquiéter ? On fait le point.

La Direction générale de la Santé (DSG) a annoncé, ce vendredi 20 mai 2022, la détection d'un cas de variole du singe en France et précisément en Ile-de-France. Dans un premier temps, la DGS avait annoncé, la veille, qu'un cas suspect avait été détecté en région parisienne.

Le ministère de la Santé a précise que "dès la suspicion de son infection, cette personne a été prise en charge. En l'absence de gravité, elle est isolée à son domicile". Le malade est "un homme de 29 ans sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus". Les autorités sanitaires détaillent qu'une "enquête épidémiologique approfondie est mise en œuvre par les équipes de Santé publique France et de l'ARS Île-de-France" et que "les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient sont en cours de recensement".

Selon les premières constatations de l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe trouve son origine en Afrique du centre et de l'ouest. Des pays tels que le Nigéria ou le Cameroun seraient les principaux foyers d'origine. Connue depuis les années 1970, cette maladie tend habituellement à se développer dans les zones tropicales. De quoi ainsi surprendre les scientifiques de la voir se développer dans des pays n'ayant pas ce climat.

Des cas de variole du singe ont été importés dans des pays occidentaux depuis sa découverte, notamment aux États-Unis, où ils sont restés "rares", selon le Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). En effet, au printemps 2003, des cas avaient été confirmés dans le pays, marquant ainsi la première apparition de cette maladie en dehors du continent africain.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe est contractée par la "consommation de viande d'animaux infectés pas suffisamment cuite." En effet, à l'origine, il s'agit d'une maladie infectieuse causée par un virus transmis par des animaux, principalement des rongeurs. La transmission humaine serait le fruit de contacts avec une personne déjà contaminée ou avec ses liquides organiques (salive notamment).

Mais elle peut également se faire contacts étroits avec des sécrétions infectées des voies respiratoires, des lésions cutanées d'un sujet infecté ou d'objets récemment contaminés par des liquides biologiques ou des matières provenant des lésions d'un patient. Les relations sexuelles pourraient ainsi propager la maladie selon l'Agence britannique de sécurité sanitaire. Les rapports protégés sont donc préconisés.

Les symptômes ressemblent à ceux des patients atteints de variole, mais en plus légers. Dans les 5 premiers jours, l'infection provoque plusieurs symptômes : de la fièvre, des maux de tête, un gonflement des ganglions lymphatiques (adénopathie), des douleurs dorsales, des douleurs musculaires (myalgies) et de l'épuisement (asthénie).

Dans les 1 à 3 jours (parfois plus) suivant l'apparition de la fièvre, le patient développe des symptômes d'éruption cutanée qui commencent souvent sur le visage puis s'étend à d'autres parties du corps, dont les paumes des mains, les plantes des pieds et les muqueuses (bouche et région génitale). Des démangeaisons sont fréquentes. Les lésions passent par différents stades successifs : macules, papules, vésicules, pustules et croûtes. Lorsque les croûtes tombent, les personnes ne sont plus contagieuses.

Les autres muqueuses (ORL, conjonctives) peuvent également être concernées. "L'incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours. La phase de fièvre dure environ 1 à 3 jours. La maladie, généralement bénigne, guérit le plus souvent spontanément, au bout de 2 à 3 semaines" souligne Santé Publique France.

Si les symptômes semblent virulents, surtout chez les hommes, le taux de mortalité reste faible. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé affirme "qu'en général, le taux de létalité s'est établi entre 1 % et 10 %, la plupart des décès survenant chez les plus jeunes", précisant aussi que "la durée d'incubation est en général de 6 à 16 jours mais peut aller de 5 à 21 jours."

Deux ans après le début de l'épidémie de coronavirus, doit-on s'inquiéter de la propagation d'un nouveau virus . Selon Antoine Gessain, responsable de l'unité d'épidémiologie et physiopathologie des virus oncogènes à l'Institut Pasteur, la variole du singe ne présente qu'une faible dangerosité, comme il l'a expliqué à BFM TV. Aucun vaccin n'est nécessaire. Il se veut même rassurant : "il n'y a pas beaucoup de risque d'une grande pandémie."