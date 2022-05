"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 23 mai 2022, 2 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Lors de ce tirage du Loto du 23 mai mai, la FDJ mettait en jeu 2 millions d'euros. Il n'y a pas eu de gagnant, ce jour, 1 million d'euros sera donc ajouté à la prochaine cagnotte.

[Mis à jour le 23 mai 2022 à 21h42] La Française des Jeux (FDJ) vous permettait de gagner 2 millions d'euros grâce au tirage du Loto de ce lundi 23 mai 2022. C'est la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu pour un tirage du Loto. Elle va continuer à grimper puisque le tirage n'a fait aucun vainqueur. Il y aura donc 3 millions d'euros à gagner lors du prochain jackpot. Avec cette somme, vous allez pouvoir faire profiter votre famille et vos amis, ou bien même vous envoler vers le soleil. Vous pourrez suivre le résultat du tirage Loto du jour, dès qu'il sera effectué, sur cette page :

Le tirage du Loto du lundi 23 mai 2022 :

Tirage du 23/05/2022 26 - 30 - 41 - 47 - 48 Chance : 6

Joker+ 0 677 792

Option 2nd tirage : 5 - 13 - 18 - 43 - 49

10 codes gagnants : C 1913 8340 - F 4162 5295 - I 7989 1398 - J 6880 9779 - M 1602 9743 - P 0016 3885 - P 8443 2289 - R 3340 2032 - T 7658 0452 - T 9329 1772

Mais si vous vouliez espérer remporter une telle somme, il fallait d'abord jouer. Pour cela, vous deviez vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetiez une grille sur laquelle vous choisissiez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochiez les six bons numéros, les 15 millions d'euros étaient à vous, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Si vous souhaitiez rester à la maison, il était également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui. Quel que soit votre choix, il fallait débourser 2,20 euros.

Vous n'avez pas la bonne combinaison ? Votre code gagnant a peut-être été tiré au sort ! Si ce n'est pas non plus le cas, rendez-vous au prochain tirage du Loto ! Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Vous avez d'ailleurs la possibilité de rejouer les numéros de votre grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto grâce à l'option second tirage. Une simple case à cocher en plus sur votre grille de Loto, qui vous coûtera seulement 80 centimes de plus à débourser, mais qui pourrait considérablement changer la donne ! Alors, qu'attendez-vous pour jouer ?