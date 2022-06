Hôpital : les soignants mobilisés, le manque de moyens et de personnels dénoncé

GREVE DE L'HOPITAL. Neuf syndicats appellent les soignants à se mobiliser ce mardi 7 juin 2022 pour dénoncer le manque de moyens et de personnels pour soigner les malades. Des dizaines de rassemblements sont attendus partout en France.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 10h46] "On s'attend à un mois de juillet particulièrement difficile et un mois d'août horrible" dans les hôpitaux. L'urgentiste et syndicaliste de la CGT-Santé, Christophe Prudhomme a mis en garde sur la situation très tendue de secteur médical le 6 juin sur RFI. Ce mardi 7 juin 2022, tous les soignants sont appelés à se mobiliser pour dénoncer l'absence de moyens et de personnels suffisants pour soigner les malades. Neuf syndicats dont la CGT, le SUD, la CFE-CGC, sont à l'origine du mouvement social et souhaitent attirer l'attention sur la "situation de l'hôpital public et aussi celle du médico-social et du social". Ils font remarquer dans un communiqué avec regret et colère que "l'accès aux soins de premiers recours est de plus en plus compliqué et l'hôpital n'assure plus son rôle de service public d'accueil en dernier recours" et demandent des réponses immédiates. Le manque de soignants a déjà contraint 120 services d'urgences à fermer leurs portes et si la tendance se confirme d'autres pourraient s'ajouter à cette liste déjà longue selon l'association Samu-Urgences.

Pour cette première journée de mobilisation du second quinquennat d'Emmanuel Macron, des rassemblements et des manifestations sont organisés dans au moins 50 villes de France selon une liste dressée et publiée vendredi 4 juin par la CGT. A Paris, un rassemblement est prévu à partir de 13h30 devant le ministère de la Santé. Les villes de Marseille, de Grenoble, de Toulouse, de Nantes et d'autres communes sont concernées par la mobilisation. Les manifestants devraient s'agglutiner devant les hôpitaux.

Des dizaines de mobilisations de soignants, que demandent-ils ?

Les professionnels de santé alertent sur la situation de l'hôpital public depuis des années et la situation s'est encore tendue depuis la crise sanitaire du Covid-19. Plusieurs de leurs revendications ne sont pas nouvelles, les soignants demandent une revalorisation de leur travail et de leur salaire mais aussi et surtout l'embauche de nouveaux personnels. Face à la pénurie de personnels, les services hospitaliers, les urgences notamment, sont obligés de revoir leur organisation et parfois de fermer faute de moyens. "Taux d'encadrement largement insuffisant, mauvaise couverture des besoins, plannings de travail éreintants, cumul d'heures, fuites de personnels, fermetures de lits" sont autant de conséquences du manque de professionnels de santé pointées par les syndicats de soignants dans leur tract.

Le gouvernement assure avoir déjà apporter des réponses aux soignants avec le Ségur de la Santé et plus récemment avec l'ouverture d'une "mission flash" d'un mois qui doit permettre "dès cet été [d']apporter des réponses très fortes pour consolider nos urgences dans cette période". Le président du syndicat Samu-Urgences de France (SUdF), François Braun, a été chargé de mener la mission et doit remettre un rapport le "1er juillet au plus tard à la ministre du Travail" pour détailler les manques "territoire par territoire" et "illustrer les premières pistes" d'amélioration selon les explications du chef de l'Etat. Un processus et des réponses jugés trop tardifs par les professionnels de santé.