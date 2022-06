"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 11 juin 2022 [EN DIRECT]"

LOTO. La FDJ mettait en jeu ce samedi 11 juin 2022 un jackpot de 10 millions d'euros lors du tirage Loto. Découvrez les résultats du Loto en vidéo ci-dessus et en chiffres ci-dessous.

[Mis à jour le 11 juin 2022 à 20h42] Le tirage du Loto de la Française des Jeux (FDJ) permettait de gagner 10 millions d'euros ce samedi 11 juin 2022. Après quelques tirages sans gagnant, le jackpot à deux chiffres de ce Loto avait de quoi faire saliver les habitués comme les joueurs occasionnels. Avec une telle somme, à quelques semaines des vacances, plus besoin d'hésiter avant de s'envoler vers la destination de ses rêves, ou simplement d'en faire profiter sa famille et ses amis. Découvrez les résultats du Loto ci dessous en direct !

Si vous voulez espérer remporter un jour le tirage du Loto, il faut d'abord jouer. Pour cela, vous devez vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetez une grille sur laquelle vous choisissez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochez les six bons numéros, ce qui n'est pas une mince affaire, la cagnotte est à vous ! A condition néanmoins que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous... Si vous souhaitiez rester à la maison, il est également possible de jouer au Loto sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui. Quel que soit votre choix, il faudra en tout cas débourser 2,20 euros.