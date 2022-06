"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 juin 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Trois millions d'euros sont en jeu ce mercredi 15 juin 2022. Mais parviendrez-vous à trouver les résultats du Loto ? Ces derniers seront dévoilés sur cette page vers 21h.

[Mis à jour le 15 juin 2022 à 18h54] Avec les grandes vacances qui se profilent et l'inflation qui ne cesse de croître, un petit coup de boost ne serait pas de refus pour de nombreux Français. Si malheureusement, il vaudrait mieux prendre votre courage à deux mains et aller voir votre patron pour lui demander une petite augmentation, en espérant qu'il soit de bonne humeur ce jour-là, sachez que si vous ne trouvez pas la force en vous, il vous sera toujours possible de tenter l'option Française des jeux (FDJ). Avec un peu de chance, vous parviendrez à trouver les résultats du Loto et remporter le tirage du jour ! Résultats qui vous seront communiqués ci-dessous dès qu'ils seront connus :

Pour information, trois millions d'euros sont proposés mercredi 15 juin 2022 à ceux qui tentent de remporter le tirage du Loto. Pour y parvenir, il leur faudra trouver les cinq chiffres et le N°Chance qui composent la combinaison. Combien cela coûte-t-il ? Si vous ne jouez qu'une seule combinaison, il vous en coûtera 2,20 euros. En revanche, si vous multipliez vos chances en ajoutant un sixième chiffre ou un deuxième N°Chance, le prix de votre grille en sera automatiquement impacté, vos chances de trouver le résultat du Loto étant plus grandes. Attention, le prix peut rapidement atteindre des sommets sans que vous ayez la garantie que cela soit payant !

Un tirage du Loto comme coup d'essai avant vendredi ?

Trois millions d'euros en jeu pour ce tirage du Loto, pour le commun des mortels, la somme est conséquente. Et pourtant, ce n'est rien par rapport au jackpot qui sera mis en jeu vendredi à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Pas moins de 130 millions d'euros seront en effet proposés. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de faire sa grille. Notez toutefois que vos chances de trouver les résultats de l'Euromillions sont d'une sur plus de 139 millions, contre une sur un peu plus de 19 millions au Loto.