"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 juin 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La cagnotte du tirage Loto de ce lundi 20 juin 2022 était évaluée à 2 millions d'euros après que la dernière cagnotte a été remportée lors du dernier tirage. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 21h00] Si les vacances d'été approchent à grands pas, la perspective d'un beau voyage est alléchante. Alors avez-vous saisi l'opportunité proposée par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du dernier tirage hebdomadaire du Loto ? Ce lundi 20 juin 2022, vous pouviez en effet espérer remporter la somme de 2 millions d'euros. Avec une telle somme sur votre compte en banque, vous pouviez, à coup sûr, gâter votre famille et vos proches. Une montre, une voiture ou même une maison pouvaient vous tendre les bras. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page, ci-dessous.

Le tirage du Loto du lundi 20 juin 2022 :

14 - 23 - 27 - 47 - 48 et le numéro chance : 3

10 codes gagnants à 20 000€ : D 5221 6360 - G 2947 7928 - H 1467 7621 - H 8718 9866 - I 2531 6028 - I 4158 9129 - P 8904 7236 - S 7404 1481 - V 4002 9544 - W 2879 3663

Joker + : 2 284 813

Mais si vous vouliez espérer remporter une telle somme, il fallait d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il fallait vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetiez une grille sur laquelle vous choisissez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous aviez coché les six bons numéros, les 2 millions d'euros étaient à vous, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il était également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Vous n'avez pas la bonne combinaison ? Votre code gagnant a peut-être été tiré au sort ! Si ce n'est pas non plus le cas, rendez-vous au prochain tirage du Loto ! Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Vous avez d'ailleurs la possibilité de rejouer les numéros de votre grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto grâce à l'option second tirage. Une simple case à cocher en plus sur votre grille de Loto, qui vous coûtera seulement 80 centimes de plus à débourser, mais qui pourrait considérablement changer la donne ! Alors, qu'attendez-vous pour jouer ?