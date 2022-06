"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 juin 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Six millions d'euros sont proposés pour le tirage du Loto de ce mercredi 29 juin 2022. Trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 18h52] Après le tirage de l'Euromillions particulièrement attractif de la veille, celui-ci s'élevant à 176 millions d'euros, difficile de se laisser convaincre par les six millions d'euros proposés, ce mercredi 29 juin 2022, par la Française des jeux (FDJ). Mais ce jackpot reste tout de même une sacrée somme pour le commun des mortels. Et vos chances de parvenir à trouver le résultat du Loto sont nettement plus réalistes que celles de trouver les résultats à l'Euromillions. Comptez une chance sur un peu plus de 19 millions au Loto, contre une sur plus de 139 millions à l'Euromillions.

Des chiffres qui laissent songeurs, comme vous pouvez le constater par vous même. Quoi qu'il en soit, mieux vaut ne pas trop hésiter ce soir. Comme lors de chaque tirage du Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Au-delà, il sera trop tard. La grille coûte 2,20 euros pour les personnes qui se laisseraient tout de même tenter. Pour les fines bouches, rendez-vous vendredi pour le prochain tirage de l'Euromillions. Mais pas seulement…

En effet, si vendredi soir, comme chaque mardi et vendredi, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, la Française des jeux proposera un tirage de l'Euromillions avec au minimum 17 millions d'euros en jeu, ce 1er juillet, la FDJ met en jeu un super Loto des vacances ! Au programme ? Pas moins de 13 millions d'euros et surtout, quelque 50 codes LOTO qui permettront à une cinquantaine d'heureux élus de repartir, quoi qu'il arrive, avec 20 000 euros chacun. Attention néanmoins pour ceux qui auraient un budget serré : super jackpot oblige, la grille coûte 3 euros, et non 2,20 euros comme habituellement.