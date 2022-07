"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 juillet 2022 [EN LIGNE]"

LOTO. Les résultats du tirage du Loto du lundi 4 juillet 2022 sont tombés. Malheureusement, pas de gagnant pour la cagnotte de 15 millions d'euros.

[Mis à jour le 4 juillet 2022 à 21h09] Les résultats du tirage du Loto du lundi 4 juillet 2022 n'ont pas révélé de grand gagnant. Les 15 millions d'euros sont donc remis en jeu. Un autre tirage du Loto aura lieu mercredi 6 juillet et la cagnotte augmente à 16 millions d'euros. Pour tenter votre chance, rendez-vous chez votre buraliste et remplissez une grille avec cinq numéros, ainsi qu'un numéro chance. Vous pouvez également jouer en ligne. Peut-être votre bonne étoile vous accompagnera-t-elle cette fois-ci ?

Tirage du 04/07/2022 18 - 20 - 4 - 12 - 26 Chance : 8

Joker+1 162 999

Option 2nd tirage : 13 - 44 - 37 - 3 - 32

10 codes gagnants : B 6393 0922 - C 5527 9094 - E 8874 9123 - F 3667 8276 - G 8213 2709 - I 4995 4693 - M 9180 7072 - O 1098 1184 - Q 5388 3246 - W 2945 3505

Pour remporter les 15 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait avoir "un peu" de chance. En effet, vous avez 1 906 884 façons possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance, à choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous aviez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. À ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Cependant, la FDJ tire au sort dix gagnants parmi les participants. Chacun d'entre eux empoche 20 000 euros, une somme déjà non négligeable. Faites-vous partie des heureux élus ?