"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : tirage historique vendredi 8 juillet 2022, 230 millions d'euros en jeu !"

RESULTATS EUROMILLION. Non, vous ne rêvez pas ! Le tirage de l'Euromillions propose bien 230 millions d'euros, vendredi 8 juillet 2022. Mais trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 8 juillet 2022 à 13h32] Jusqu'ici, personne n'est jamais parvenu à remporter un aussi gros jackpot en France. La Française des jeux et ses homologues européens proposent un tirage de l'Euromillions historique, vendredi 8 juillet 2022. Le gros lot s'élèvera pour l'occasion à 230 millions d'euros. Du jamais-vu ! Et pour cause, il y a quelque temps encore, un plafond à 190 millions d'euros empêchait les jackpots de l'Euromillions d'atteindre un tel sommet. Depuis, la décision a été prise de relever le plafond à 250 millions d'euros. Mais pour y parvenir, la FDJ et ses collègues préfèrent procéder par strates.

Ainsi, dans un premier temps, le plafond a été relevé à 200 millions, puis une fois la somme remportée, il a été augmenté de 10 millions, et ainsi de suite. Depuis le 15 octobre 2021 et le tirage de l'Euromillions à 220 millions d'euros remporté, le plafond a été relevé à 230 millions d'euros, mais il n'avait jusqu'ici pas encore été atteint. Ce vendredi soir, si quelqu'un parvient à trouver le résultat de l'Euromillions, le plafond pourra être relevé à 240 millions d'euros lors de la prochaine cagnotte qui restera suffisamment longtemps sans vainqueur pour atteindre ce sommet. En revanche, si personne ne trouve les résultats ce vendredi soir, mardi prochain, lors du tirage de l'Euromillions suivant, le jackpot se maintiendra à 230 millions d'euros et ne sera pas augmenté.

Jusqu'à quand est-il possible de tenter sa chance pour le tirage de l'Euromillions de ce vendredi soir ? Comme lors de chaque rendez-vous, organisé les mardis et vendredis, les joueurs auront jusqu'à 20h15 pétantes pour valider leur(s) grille(s). Au-delà, il sera trop tard. Les grilles de l'Euromillions validées après l'heure le seront pour le tirage suivant. Mais rien ne garantit que le gros lot soit encore à l'ordre du jour mardi. Car si quelqu'un parvient à trouver le résultat de l'Euromillions ce vendredi soir, la cagnotte sera remise à "zéro", soit à 17 millions d'euros, montant minimal qui peut être mis en jeu pour un tirage.

Un grand gagnant quoi qu'il arrive !

L'Euromillions est un jeu de hasard. Et qui dit jeu de hasard, dit impossibilité d'assurer un gagnant lors du tirage. Toutefois, la FDJ a trouvé la parade pour motiver les troupes en assurant, quoi qu'il advienne, un grand gagnant lors de chaque tirage de l'Euromillions. Comment est-ce possible ? Grâce au code My Million qui est directement inscrit sur chaque grille achetée. Ce jeu, qui s'ajoute à la grille de l'Euromillions, permet à une personne ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros lors du tirage. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code ne peut en revanche pas être choisi par le joueur, il lui est simplement attribué. Le résultat du My Million est généralement dévoilé vers 21h.