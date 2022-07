"Euromillions (FDJ) : résultat du tirage du mardi 12 juillet 2022 [EN DIRECT]"

EUROMILLIONS. 230 millions d'euros sont à remporter ce mardi 12 juillet 2022 pour ce nouveau tirage de l'Euromillions organisé par la Française des jeux. Pour savoir si vous avez gagner la cagnotte exceptionnelle du jour, vous pourrez consulter les résultats du dernier tirage de l'Euromillions dans cet article à partir de 21h15.

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 20h20] 230 millions d'euros ! C'est le jackpot exceptionnel que vous propose la française des jeux pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, ce mardi 12 juillet 2022. Si vous trouvez les cinq bons numéros et les deux étoiles, vous serez le nouveau gagnant de ce jeu. Alors, à vos stylos et direction le bureau de tabac le plus proche de chez vous. Vous pouvez également jouer en ligne si vous le souhaitez. Peu importe votre manière de participer, sachez que, comme aime le rappeler la FDJ, 100 % des gagnants ont participé ! Dépêchez vous, il ne reste plus que quelques minutes pour jouer. Vous pourrez ensuite consulter les résultats du tirage de l'Euromillions dans la fenêtre ci-dessous.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Que faire avec le jackpot de l'Euromillions du jour ?

Allez, soyons fous et projetons nous. Imaginez que vous remportiez les 230 millions d'euros à l'Euromillions ce mardi 12 juillet 2022. Que compteriez-vous faire avec une telle somme ? Continuerez-vous à travailler ? Changerez-vous totalement de vie ? Allez-vous troquer votre appartement pour une grande villa en bord de mer ? Partagerez-vous le jackpot avec quelqu'un ? Ces questions sont précoces certes, mais pourraient s'avérer utiles de se poser à 21h15 si une agréable surprise vous arrive. C'est tout le mal que l'on vous souhaite...

230 millions, c'est beaucoup d'argent. Pour certains, cela pourrait paraître normal de partager ses gains. Un Français est allé encore plus loin. Il a consacré l'essentielle de sa nouvelle fortune à une fondation qu'il a lui même créé afin de sauver la planète. C'était alors le deuxième plus gros gagnant de l'histoire de l'Euromillions avec pas moins de 200 millions d'euros remporté, en décembre 2020. Sa fondation s'appelle et c'est la seule information que l'on peut trouver à son sujet. En effet, Le Parisien explique dans ses colonnes que ce généreux donateur a souhaité rester anonyme. En outre, le gagnant a expliqué sa démarche auprès du quotidien régional : "Ce qui compte, ce sont les actions soutenues par Anyama [le nom de sa fondation] et l'impact positif qu'elles génèrent pour tous."

Mais tous ne pensent pas forcément à donner leur fortune, c'est même extrêmement rare. Par exemple, en mai dernier, un couple de Britanniques a remporté la somme de 216 millions d'euros à l'Euromillions. Leur premier achat, qu'ils ont dévoilé au média britannique Sky News, en a étonné plus d'un. Des valises pour faire un beau voyage en famille ainsi qu'une remorque pour des poneys. Le couple s'est dit motivé par la joie qu'ils pourraient lire dans les yeux de leurs enfants en cas de victoire.

L'Euromillions affiche un gain record de 230 millions d'euros

Si la cagnotte de l'Euromillions est remportée ce mardi 12 juillet 2022, ce sera tout simplement le plus gros gain jamais gagné. Jusqu'ici, le maximum de gain remporté l'avait été le 15 octobre dernier. Le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne ! Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remportait une aussi grosse somme à ce jeu de la FDJ. La cagnotte de 230 millions de ce mardi pourrait donc vous faire devenir le recordman de l'Euromillions !

C'est la deuxième fois que cette cagnotte exceptionnelle de 230 millions d'euros est proposée à l'Euromillions. En effet, personne n'a trouvé les cinq bons numéros et les deux étoiles, vendredi 8 juillet 2022. Neuf européens ont tout de même remporté la coquette somme de 1,5 million d'euros chacun après avoir identifié cinq bons numéros et une étoile. Trois d'entre eux étaient Français. Le jackpot est donc remis en jeu une seconde fois. Si personne ne trouve, une nouvelle fois, la bonne combinaison, alors la cagnotte sera une nouvelle fois remise en jeu vendredi prochain. Elle peut être rejouée jusqu'à cinq fois de suite, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 22 juillet 2022. Ensuite, les gains sont remis au rang suivant (cinq bons numéros et une étoile).