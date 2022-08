"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 août 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Ce mardi 9 août 2022, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de 39 millions d'euros pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats sont consultables sur cette page.

[Mis à jour le 9 août 2022 à 21h15] Quoi de mieux pour débuter la semaine que d'empocher 39 millions d'euros ? C'est le montant que la Française des jeux (FDJ) vous proposait de gagner pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, ce mardi 9 août 2022. Alors que les fortes chaleurs gagnent le pays, vous avez certainement des idées de cadeaux et de sorties pleins la tête : voyages, voitures, escapades... La liste est longue. Alors avez vous remporté le jackpot de l'Euromillions ? Pour le savoir, jetez vous sur les résultats ci-dessous. N'oubliez pas de regarder si votre code MyMillion a été tiré au sort. Il vous permettra peut-être de remporter la somme de un million d'euros. Quoi qu'il arrive vous pourrez rejouer dès ce vendredi 12 août 2022.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il fallait vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochiez cinq numéros et vos deux étoiles en espérant que la vôtre brille sous les meilleurs auspices. Il était également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour était joué. Une fois la grille validée, vous receviez votre code MyMillion qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.